Jacarta – El ministro coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, reveló que el Gobierno se está centrando en el número de beneficiarios del programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) para llegar a alrededor de 80 millones de personas en junio de 2026.

Dijo que actualmente el programa ha llegado a casi 60 millones de beneficiarios en diversas regiones.

«Ahora hay casi 60 millones de IDR beneficiarios. Si Dios quiere, en junio habrá 80 millones de beneficiarios», dijo Zulhassu apodo, al revisar la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Kalikajar 001 Wonosobo Regency, sábado 10 de enero de 2026.

Valoró la gestión del SPPG, que consideró que cumplía con los estándares de limpieza e higiene. La ordenación del territorio, el procesamiento y el almacenamiento de alimentos en el SPPG ya funcionan bien.

«Vi que el SPPG aquí es muy limpio, cómo se procesa, el diseño y el almacenamiento. Esto es importante porque sirve a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños y a nuestros hijos», dijo.

Zulkifli enfatizó que la existencia del SPPG no sólo sirve para satisfacer la nutrición de la comunidad, sino que también debe actuar como una fuerza impulsora para la economía de la aldea. (Hormiga)