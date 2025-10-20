El ministro coordinador Yusril se refirió a las drogas en las cárceles, muchos agentes fueron despedidos y degradados

Jacarta – Ministro Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría (Imipas), Yusril Ihza Mahendra dijo que los narcóticos eran un problema grave en las instituciones correccionales (paginas).

«El problema más grave en la prisión (penitenciaría) es el problema de las drogas, sí, ese es realmente un problema grave», dijo Yusril a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Hasta el momento, Yusril dijo que muchos funcionarios penitenciarios han recibido sanciones por su presunta participación. circulación drogas.

Las sanciones impuestas varían, desde el despido o despido hasta el traslado a la prisión de Nusakambangan para recibir educación.

«Sí, los agentes implicados han sido procesados, algunos han sido despedidos, otros han sido degradados de rango y más de mil de los que carecían de disciplina han sido llevados ahora a Nusakambangan para recibir educación y fortalecer su disciplina como funcionarios penitenciarios», dijo.

«Algunos fueron despedidos, otros degradados y así sucesivamente», continuó.

Anteriormente se informó, Miembro de la Comisión Ammar Zoni involucrado en un caso de tráfico de drogas en el Centro de Detención de Salemba.

Ammar Zoni estaba involucrado en tráfico de drogas junto con otros cinco sospechosos con las iniciales A, AP, AM alias KA, ACM y MR.

Ammar actuaba como contenedor de metanfetamina cristalina y tabaco sintético enviados desde fuera de la prisión. Luego, las drogas fueron distribuidas a los sospechosos que las habían ordenado.

Al respecto, Iman dijo que casos similares no son nuevos. El caso Ammar Zoni también demuestra que el tráfico de drogas en las cárceles sigue siendo un problema grave que no ha sido resuelto.

«Casos como este han ocurrido repetidamente. Las cárceles deberían ser un lugar para entrenar y detener las prácticas haram, no un lugar para el tráfico de drogas», dijo Iman a los periodistas el viernes 10 de octubre de 2025.

El presidente del DPW PKB de la provincia de Bali afirmó que el gobierno, a través del Ministerio de Inmigración y Correccionales (Kemenimipas), debe llevar a cabo inmediatamente reformas integrales del sistema de seguridad penitenciaria.

El monitoreo basado en tecnología, la evaluación de los sistemas de control interno y el aumento de la integridad de los funcionarios son pasos urgentes para que las prisiones no sigan fallando.