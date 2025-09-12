El ministro coordinador, Kumham Imipas, dijo que la institución TNI no podía informar a Ferry Irwandi a la policía

Yakarta, Viva – Ministro coordinante de derecho, derechos humanos, inmigración y penitenciaría (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra afirmó que la institución del ejército nacional indonesio (TNI) No puede informar el contenido del creador Ferry Irwandi a la policía con respecto a la supuesta difamación.

Eso, dijo Yusril, según el veredicto Tribunal constitucional (MK) que establece que el delito de difamación solo puede ser realizado por individuos, no instituciones.

«Según la decisión del Tribunal Constitucional, la decisión no es una institución institucional como el TNI, solo las personas que pueden, no las instituciones, por lo que creo que este problema ha sido resuelto», dijo Yusril en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025 citado por Viva.co.id..

Yusril sugirió que el TNI elija el camino de diálogo con el CEO del Proyecto Malacca en lugar de llevar directamente este caso al ámbito de la ley.

Comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) Tni Brigadier General Jo Sembiring

Yusril sugirió que el diálogo TNI con Ferry Irwandi entendiera lo que realmente dijo y quería.

Hizo hincapié en que los pasos legales deben ser la última opción si no se puede tomar el camino de comunicación y diálogo.

Según él, se debe mostrar una actitud positiva como parte de la libertad de opinión. Yusril también dijo que el diálogo debería ser el primer paso, mientras que los canales legales solo se toman si no hay otras formas.

TNI considere los pasos legales

Anteriormente, la sede de TNI declaró que estaba estudiando pasos legales relacionados con presuntos actos penales cometidos por Ferry Irwandi.

El jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigadier (MAR) Freddy Ardianzah, explicó que su partido examinó la decisión del Tribunal Constitucional (MK) número 105/PUU-XXII/2024 sobre la ley.

El veredicto aclara que el informe de difamación solo puede ser realizado por individuos, no instituciones.

«Con la decisión del MK 105/2024, el TNI también considerará los pasos cuidadosamente legales de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo Freddy, jueves 11 de septiembre de 2025.

Freddy evaluó que los presuntos hallazgos de la Patrulla Cibernética en el contenido de Ferry Irwandi no solo perjudicial para el TNI, sino que también podían dividir la comunidad y las ovejas en busca de TNI y Polri.

«Hacemos hincapié en que este paso legal no es únicamente en interés de la institución TNI. Sino para mantener la dignidad y el honor de todos los soldados TNI donde sea que estén y estén a cargo, además de mantener la estabilidad nacional de la unidad y la seguridad nacional», concluyó el jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigadier (Mar) Freddy Ardianza.