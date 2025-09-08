El ministro coordinador de Polkam vacío, Prabowo señaló inmediatamente al Ministro de AD Provisy

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 17:36 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto revisar las filas de ministros en el gabinete rojo y blanco. Uno de ellos, la posición de coordinar al Ministro de Política y Seguridad (Menko Polkam).
Sin embargo, en la inauguración celebrada en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025. La nueva figura que ocupará el cargo de coordinar al Ministro de Política y Seguridad. Budi Gunawan (BG) aún no se ha visto.
Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi dijo el presidente Prabowo aún no había señalado definitivamente al nuevo Ministro Coordinador de Política y Seguridad.
«Con respecto a la posición del Ministro Coordinador de Política y Seguridad, por el momento, el Presidente aún no ha demostrado a quién se le asigna para convertirse en Ministro de Coordinación de Polkam», dijo Praseteto a los periodistas del Palacio Estatal, Central Yakarta.
Prasetyo enfatizó, por el momento, el presidente Prabowo designará a AD interino para servir como ministro de Coordinación de Política y Seguridad.
«Entonces, por el momento, nombrará interino para servir como ministro de coordinación de política y seguridad», explicó.
Cuando se le preguntó, quién sería nombrado ministro coordinador de política y seguridad, Prasetyo era reacio a divulgar.
«Espere más tarde para ser anunciado. Espera un minuto, si no nos hemos firmado, no nos atrevemos a transmitir», dijo Praseteto.
