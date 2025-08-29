El ministro coordinador de la política y la seguridad, Budi Gunawan le pidió a la policía que fuera más humanista para asegurar a los manifestantes

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) pidió a la policía que fuera más persuasiva y humanista para asegurar a la comunidad que realizó una manifestación.

«Los funcionarios en el campo serán más persuasivos y más humanistas en la obtención de residentes que expresan sus aspiraciones», dijo Budi Gunawan en su declaración, el viernes 29 de agosto de 2025.

Por otro lado, Budi Gunawan también expresó su profunda tristeza por la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol), Affan Kurniawan debido a que se aplica por vehículos tácticos (Rantis) Brote El jueves 28 de agosto de 2025.

Apariencia de 7 brimobs en autos rantis que son largos ojol

Se aseguró de que el gobierno investigara el incidente de la muerte de Affan de manera transparente.

«El gobierno expresó su profunda tristeza por la muerte de Affan Kurniawan durante la manifestación anoche. El gobierno investigará el incidente y asegurará que el proceso sea transparente», concluyó.

«Gracias a los participantes de la acción por expresar sus aspiraciones de manera ordenada y disculpas a la comunidad que fueron perturbadas por sus actividades», agregó.

Para obtener información, la División PROPAM (Divpropam) de la Policía Nacional reveló que la policía de Metro Jaya se sentó al personal que condujo a los vehículos tácticos (Rantis) cuando se estrelló contra un taxista de motocicleta en línea (OJOL) el jueves 28 de agosto, fue Bripka R. R.

«El conductor que condujo el vehículo, a saber, Bripka R», dijo el inspector General de Kadiv ProPam Polri Pol. Abdul Karim en el edificio Polri ProPam, Yakarta, viernes.

Karim reveló que había dos personal sentado en el asiento delantero de Rantis. Kompol C, dijo, se sentó al lado de la conducción Bripka R.

Mientras tanto, hay cinco personas sentados en los asientos traseros, a saber, Aipda R, Brigadier D, Bripda M, Bharaka J y Bharaka Y.

Karim dijo que la información se obtuvo después de que se llevó a cabo la etapa de identificación temporal.

«Este es el resultado temporal que hemos obtenido, que ha sido confirmado, y hemos confirmado», dijo.

Con respecto a la cronología y la sustancia del incidente, Karim dijo que la Policía Nacional Divpropam todavía estaba en la etapa de examen y aclaración para rastrearlo.

«Esta aclaración, por supuesto, pediremos información. No solo por presuntos infractores, sino también testigos o hechos de las personas que conocen el incidente», dijo.

Los siete miembros de la Policía Regional de Metro Jaya Satbrimob han estado decididos a violar el Código de Ética de la Policía.

Fueron colocados en una colocación especial (Patsus) durante los próximos 20 días, desde hoy hasta el 17 de septiembre de 2025.