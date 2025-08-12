El ministro coordinador de la política y la seguridad asegura que el TNI investigue el caso de la suerte de Prada de manera transparente

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam) Budi Gunawan confirmar el caso persecución Prada Lucky Chepril Saputra Namo se maneja profesionalmente.

«El equipo de investigación de Kodam IX/Udayana y los investigadores de Denpom IX/1 Kupang han trabajado profesionalmente para descubrir los hechos», dijo Budi Gunawan en su declaración, el martes 12 de agosto de 2025.

Pangdam IX/Udayana Maj. Gen. Piek Budyakto (medio) cuando con los padres de Prada Lucky

Por otro lado, según él, este caso se ha convertido en una grave preocupación del gobierno, porque implica seguridad, disciplina y honor soldado para que no vuelva a suceder.

«El gobierno está cometido de que eventos como este no se recurren a través de la aplicación de la ley y mejoran el sistema de supervisión interna en el entorno de la unidad», dijo.

Además, continuó, su partido había coordinado con la sede TNI Proporcionar una explicación en el contexto de fortalecer el sistema, la orientación y la supervisión de todos los soldados.

«El Ministerio Coordinador de Política y Seguridad ha coordinado y alentado el fortalecimiento del sistema de personal de supervisión y orientación en el TNI para que no sucedan cosas similares en el futuro», dijo.

Budi Gunawan también expresó su profunda tristeza por el caso de la muerte de que Befell Prada Lucky Chepril Saputra Namo.

Se sabe que el comandante de Kodam IX/Udayana, el general general Piek Budyakto reveló un desarrollo sorprendente. Él dijo, ya había 20 soldados TNI nombrados como sospechosos, incluido un oficial.

«Todos los 20 sospechosos que han sido detenidos y luego serán seguidos con exámenes adicionales», dijo mientras visitaba la suerte de Rumah Rumah Prada en el Kuanino Tni Dormitory, Kupang, lunes 11 de agosto de 2025.

Aun así, no ha revelado más. También enfatizó que el motivo de persecución todavía estaba siendo investigado por la Policía Militar Militar Militar Militar Militar IX/Udayana (POMDAM).

«Cualquiera que cometiera actos (violencia) debe ser investigado e indiscriminadamente», dijo.