El Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad afirma que la Nochevieja de 2026 será segura y no habrá incidentes importantes

Jacarta – Antes de los segundos de cambio Año Nuevo En 2026, el gobierno asegura que la situación nacional está bajo control.

Ministro Coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad (Menko Polkam) Djamari Chaniago Según afirmó, hasta la fecha no se han producido incidentes destacados que hayan perturbado la seguridad y el orden. público en varias regiones.

Djamari transmitió esta seguridad después de participar en una teleconferencia de seguimiento de la situación de seguridad y seguridad social con el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, el comandante del TNI, general Agus Subiyanto, así como con las filas de ministerios e instituciones relacionados.

«No hubo nada que se destacara durante nuestros contactos con las regiones», dijo Djamari después de una teleconferencia en la Jefatura de Policía Regional de Metro Jaya, Yakarta, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Además de controlar los aspectos de seguridad, el gobierno también presta atención a las condiciones climáticas en varias zonas. Djamari dijo que las predicciones meteorológicas extremas presentadas anteriormente por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) no habían mostrado una escalada significativa.

«Las estimaciones, especialmente las del BMKG, que anteriormente predecían el tiempo, necesitaban un poco de atención. Por ejemplo, en Java Central se predijo que habría fuertes lluvias, pero allí no sucedió e incluso disminuyó a llovizna», dijo.

En términos de movimiento comunitario, también se observa que la situación es relativamente fluida. Sin embargo, Djamari admitió que se ha producido un aumento de la movilidad en varios destinos turísticos, como Bali y Yogyakarta, en consonancia con las largas vacaciones de fin de año.

«Esto demuestra que todos nosotros, la comunidad y los oficiales en el campo, mantenemos una atmósfera que todos los residentes pueden disfrutar. Y hemos hecho estos preparativos desde que se implementó la operación de velas hasta que la operación se complete a tiempo», dijo.

Djamari espera que esta condición segura y propicia pueda seguir manteniéndose hasta el momento álgido de la celebración. noche Año Nuevo 2026. Destacó la importancia de la unión y disciplina de todas las partes durante la implementación de la Operación Vela.

«Ojalá lo que hemos hecho junto con la comunidad se pueda completar hasta que termine esta operación de velas y no pase nada durante el tiempo que llevemos a cabo esta operación de velas», dijo.