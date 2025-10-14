El Ministro Coordinador Cak Imin revela las tres direcciones de Prabowo hacia los internados islámicos debido a la tragedia de Al Khoziny

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Tío Imin reveló el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto prestar especial atención a los eventos de colapso de edificios internado islámico Al-Khoziny en Sidoarjo.

Prabowo, dijo, pidió que se confirmen las estructuras de todos los internados islámicos para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

«Uno de estos esfuerzos es que el presidente alentará al gobierno a ayudar tanto con las auditorías de seguimiento como con la renovación y sostenibilidad de los edificios de los internados islámicos que son propensos a deslizamientos de tierra, colapso y otras vulnerabilidades», dijo Cak Imin a los periodistas en la Oficina del Ministerio de Coordinación del Primer Ministro, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Cak Imin también dijo que Prabowo expresó el compromiso del gobierno de garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el entorno de los internados islámicos.

«La atención del gobierno es estar presente y dar siempre una solución rápida y adecuada a cada problema que enfrenta la comunidad», dijo.

Además, Cak Imin expresó toda la atención de Prabowo porque es inseparable de la cercanía de Prabowo al internado islámico.

«Según el presidente, la bendición de los ulemas es siempre el punto de partida, especialmente en su papel como Ejército Nacional de Indonesia», afirmó Cak Imin.

«Esto no se puede negar en la historia de él y del internado islámico, que de hecho tienen una relación especial para que su camino de lucha esté siempre protegido por las bendiciones y oraciones de los kyai y ulama», añadió.

Aparte de eso, Cak Imin también dijo que el gobierno debe ser proactivo para garantizar que todos los edificios de los internados islámicos sean adecuados y adecuados. Puso como ejemplo la concesión de permisos de construcción (PBG), que está bajo la supervisión del gobierno regional, donde se pueden facilitar los permisos.

Por lo tanto, se realizará un seguimiento especialmente de los internados islámicos que sean antiguos o de los internados islámicos con edificios vulnerables.

«Somos plenamente conscientes de que la seguridad de los ciudadanos es lo primero, realmente pedimos al Ministro del Interior que se coordine inmediatamente con los gobiernos regionales para que la seguridad pase a ser el lema principal», afirmó.

«Seguimos realizando periódicamente auditorías de todos los edificios. No se debe posponer la rehabilitación de edificios que son muy propensos a desastres y accidentes. Estos son los pasos que debemos superar y aplicar juntos», subrayó Cak Imin.