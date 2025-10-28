El ministro coordinador, Cak Imin, quiere que el presupuesto para el empoderamiento de la comunidad aumente a 1.000 billones de rupias.

Jacarta – Ministro coordinador del ámbito Empoderamiento comunitario (Ministro Coordinador del Primer Ministro), Muhaimin Iskandar o Tío Imin esperanza presupuesto para programas de empoderamiento comunitario aumentará el próximo año a 1.000 billones de IDR.

Así lo transmitió Cak Imin en el evento «Un año de empoderamiento comunitario: primeros pasos en la transformación nacional» en la Torre Danareksa, en el centro de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Cak Imin dijo que el presupuesto podría obtenerse de los resultados de la eficiencia de los programas gubernamentales, incluida la mejora de la distribución de la asistencia social (bansos), que no estaba en el objetivo.

«Hoy 508 billones de rupias, idealmente con eficiencia, cambiando la orientación, cambiando la asistencia social que no está en el objetivo, podemos estar seguros de que en el segundo año 1.000 billones de rupias serán parte del programa de empoderamiento de la comunidad», dijo Cak Imin.

Cak Imin dijo, el liderazgo del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto quiere lograr la justicia social aumentando el potencial económico de la gente.

Por lo tanto, el Ministerio Coordinador para el Empoderamiento Comunitario está tomando medidas para fomentar el crecimiento económico.

«Lo que significa una distribución equitativa del bienestar mediante la utilización de todos los recursos estatales para hacer avanzar a los pobres. Nadie debe quedarse atrás. Esta es una manifestación de la presencia del Estado y del gobierno y de la implementación de la economía constitucional», dijo.

«Donde el poder estatal se utiliza tanto como sea posible para la prosperidad del pueblo. En este marco, el empoderamiento de la comunidad y el alivio de la pobreza no son sólo programas, sino obligaciones constitucionales», continuó Cak Imin.