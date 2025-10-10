El ministro coordinador, Cak Imin, explica cómo funciona el grupo de trabajo de gestión del desarrollo de internados islámicos: Nosotros tomamos la iniciativa

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin explicar el mecanismo de trabajo Grupo de Trabajo de Gestión del Desarrollo de Internados Islámicos en la realización de auditorías y rehabilitación de edificios internado Cual vulnerable.

Cak Imin dijo que este grupo de trabajo trabajará dando seguimiento a los informes recibidos y tomando la pelota yendo directamente a verificar el estado del edificio del internado islámico.

«Lo haremos juntos. El gobierno regional tomará la escala de prioridad para los más vulnerables. Por lo general, los más vulnerables son por la edad (del edificio), porque es irregular porque no tiene estándares de construcción», dijo Cak Imin en su declaración, citada el viernes 10 de octubre de 2025.

Cak Imin explicó que el Grupo de Trabajo de Gestión del Desarrollo del Internado Islámico involucró al Ministerio Coordinador del PM, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Asuntos Religiosos y los gobiernos regionales.

«Porque esto es capacidad técnica, capacidad de ingeniería, el más avanzado es el sector de obras públicas», afirmó.

Además, el Ministro Coordinador, Cak Imin, espera que todas las partes involucradas ayuden con el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo para que el proceso de auditoría y rehabilitación del edificio se desarrolle rápidamente y cumpla con el objetivo.

Además, según Cak Imin, el grupo de trabajo tiene una gran tarea, ya que el número de internados islámicos en el país asciende a unos 40.000.

“Este grupo de trabajo continúa avanzando para anticipar, detectar y llevar a cabo invitar a la pelota. «Bajamos en base a los datos que tenemos y a los informes públicos», explicó Cak Imin.