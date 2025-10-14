El ministro coordinador, Cak Imin, dijo que había recibido 80 informes sobre edificios de internados islámicos propensos a derrumbarse.

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin dice que ya existe informe entrar relacionado con el edificio internado islámico (internado) vulnerable colapsado recibido a través de centro de llamadas 158.

Hasta ahora, dijo Cak Imin, se han recibido alrededor de 80 informes sobre el estado de los edificios de los internados islámicos que son propensos a derrumbarse.

«Sí, hasta la fecha ha habido alrededor de 80 (informes). Sí, la vulnerabilidad se ha derrumbado», dijo Cak Imin a los periodistas en la zona central de Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Cak Imin dijo que la mayoría de los informes sobre internados islámicos propensos a derrumbarse procedían de la región de Java. Luego le siguieron Aceh y Kalimantan.

«Incluso Java, luego Aceh y Kalimantan», dijo.

A continuación, dijo Cak Imin, se verificarán los informes entrantes y se llevará a cabo una auditoría en profundidad.

«Lo verificaremos para una auditoría inmediata», concluyó Cak Imin.

Anteriormente se informó que el Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar o Cak Imin anunció el número 158 como un centro de llamadas.

El público puede contactar al número creado por el Ministerio de Obras Públicas (Kemen PU) para informar sobre la condición vulnerable de la infraestructura de los internados islámicos.

Cak Imin explicó que este centro de llamadas tiene como objetivo garantizar que el proceso de auditoría llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de Gestión del Desarrollo del Internado Islámico se ejecute de forma rápida y precisa.

«Hemos preparado este centro de llamadas para que todas las partes puedan informar rápidamente si encuentran problemas de infraestructura en los internados islámicos. Esperamos que la recopilación de datos pueda ser más precisa y el tratamiento pueda llevarse a cabo más rápidamente», dijo Cak Imin en su declaración del miércoles 8 de octubre de 2025.

Además, Cak Imin espera que la gente sea prudente al utilizar los servicios del centro de llamadas para informar sobre el estado de la infraestructura de este internado islámico.

Hizo un llamado a este call center para que no sea abusado por personas que brinden información incorrecta o den reportes falsos.

«Por favor, utilicen realmente este centro de llamadas para emergencias. Trabajemos juntos para brindarnos información y tácticas unos a otros, no hagamos de esto una broma», explicó.