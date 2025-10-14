El ministro coordinador, Cak Imin, dijo que había 80 informes de edificios de internados islámicos propensos a derrumbarse, la mayoría en esta área.

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin reveló que había habido docenas de informes sobre el estado de los edificios de las cabañas internado (internado) Cual propenso a colapsar en varias regiones de Indonesia.

Lea también: Las tarifas del internado islámico que fue insultado por el programa Trans7 son aparentemente baratas, el total es menos de 2 millones de IDR al año.



Según Cak Imin, el informe se recibió a través del servicio de centro de llamadas 158 abierto por el gobierno para atender las quejas del público sobre la infraestructura de los internados islámicos. Hasta la fecha se han recibido alrededor de 80 informes.

«Sí, hasta la fecha ha habido alrededor de 80 (informes). Sí, la vulnerabilidad se ha derrumbado», dijo Cak Imin el martes 14 de octubre de 2025 citado por VIVA.co.id.

Lea también: El caso relativo al programa Trans7, considerado despreciable por los internados islámicos y Kiai, dio lugar a la intervención de MUI, PBNU y KPI.



Cak Imin dijo que la mayoría de los informes provinieron de la región de la isla de Java, seguida de Aceh y Kalimantan. «Incluso Java, luego Aceh y Kalimantan», dijo.



El ministro coordinador del primer ministro, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, inspecciona el lugar del derrumbe del edificio del internado islámico Al Khoziny.

Lea también: Ministro Coordinador Cak Imin: El Gobierno Ayuda A 96 Millones De Contribuciones De Salud De BPJS, Por Un Valor De 60 Billones De IDR



Explicó que todos los informes se verificarían primero antes de que un equipo especial llevara a cabo una auditoría en profundidad.

Reportar al Call Center 158

Anteriormente, Cak Imin había anunciado la apertura del servicio de centro de llamadas 158 creado por el Ministerio de Obras Públicas (Kemen PU). El público puede comunicarse con este número para informar sobre el estado de los edificios de los internados islámicos que son propensos a colapsar o requieren reparaciones.

Cak Imin explicó que el centro de llamadas estaba preparado para que el público pudiera informar rápidamente si encontraba problemas de infraestructura en el internado islámico. Espera que a través de este servicio el proceso de recopilación de datos sea más preciso y su manejo se pueda realizar más rápidamente.

Sin embargo, también recordó a la ciudadanía que utilice estos servicios con prudencia y no proporcione información falsa.

«Por favor, utilicen realmente este centro de llamadas para emergencias. Trabajemos juntos para proporcionarnos información y tácticas, no hagamos de esto una broma», enfatizó Cak Imin.

Respuesta rápida del gobierno

Esta medida es una continuación de la orden del presidente Prabowo Subianto tras la tragedia del derrumbe de un internado islámico en Sidoarjo, en el que murieron decenas de estudiantes. Actualmente, el gobierno está llevando a cabo una auditoría a gran escala de todos los internados islámicos oficiales en Indonesia.

«Sí, después de este trágico y triste evento, que se convirtió en una tragedia de desastre con el mayor número de víctimas, incluso el mayor de todos los desastres naturales que jamás hayan ocurrido, 67 estudiantes, estudiantes murieron, 4 a 5 personas sufrieron discapacidades. Y por supuesto, esta es una tragedia extraordinaria», dijo Cak Imin, citado por tvOne.