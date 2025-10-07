El Ministro Coordinador Cak Imin auditará los edificios de los internados islámicos y sus prioridades tienen más de 100 años

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, alias Muhaimin Iskandar Tío Imin destacó que el gobierno está preparando medidas auditoría integral del edificio del internado islámico (internado) que son mayores y corren alto riesgo.

Lea también: Ministro coordinador Cak Imin: La policía ha convocado a varios partidos debido al colapso del internado islámico Al Khoziny



Este plan de auditoría se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto el impacto del derrumbe del edificio en Internado islámico Al KhozinySidoarjo, Java Oriental.

«Auditamos los antiguos internados islámicos, especialmente los de más de 100 a 200 años, por supuesto en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Se realizan auditorías de los edificios para determinar el nivel de seguridad e idoneidad, luego buscamos soluciones de renovación. Los antiguos primero, los vulnerables primero», dijo Cak Imin a los periodistas el martes 7 de octubre de 2025.

Lea también: El Ministro de Religión convocará a todos los líderes del internado islámico debido al colapso del internado islámico Al Khoziny



Explicó que en este programa se priorizarán dos criterios principales, a saber, el internado islámico más vulnerable estructuralmente y el internado islámico con mayor edad.

«Lo que priorizamos son los más vulnerables, y en segundo lugar, los más mayores. Esas son las dos principales prioridades», subrayó.

Lea también: Médico revela que la víctima de la amputación del colapso del internado islámico de Al Khoziny estaba contemplando



Respecto al incidente en el que se derrumbó la sala de oración en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo, también dijo que actualmente todavía se encuentra en el proceso de auditoría y verificación por parte de las agencias pertinentes.

«Hasta el día de hoy no me atrevo a hablar en detalle. Simplemente dejemos que el Ministerio de Obras Públicas y la policía lleven a cabo una auditoría y un proceso de gestión. Es mejor preguntarles, porque si digo algo me equivocaré. Esperaremos a los resultados de la auditoría y a las conclusiones oficiales», explicó Cak Imin.

Además, enfatizó que la auditoría realizada por el gobierno fue totalmente técnica y no social.

«Esta auditoría es verdaderamente técnica, utilizando normas técnicas de auditoría para edificios completos», concluyó.