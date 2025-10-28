El Ministro Coordinador Cak Imin ‘advierte’ que los ciudadanos indonesios no sólo irán a trabajar a Camboya

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin advirtiendo a los ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) tener cuidado si quieres trabajar en Camboya.

Lea también: El ministro coordinador, Cak Imin, quiere que los beneficiarios de la asistencia social sean únicamente personas mayores y discapacitadas



«Advirtiendo constantemente a todos los ciudadanos de la nación, si eligen trabajar en el extranjero, especialmente en Camboya, realmente no se van», dijo Cak Imin a los periodistas en la Torre Danareksa, en el centro de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Cak Imin explicó que actualmente el gobierno no recomienda a los ciudadanos indonesios trabajar en Camboya.

Lea también: Ministro de P2MI: Camboya no es un país para colocar a trabajadores inmigrantes indonesios



«Verifique y asegúrese de saber que la advertencia no está en las recomendaciones del lugar de trabajo», continuó.

Sin embargo, Cak Imin dijo que el gobierno había terminado Embajada de Indonesia El gobierno local sigue garantizando la seguridad de los ciudadanos indonesios que ya trabajan en Camboya.

Lea también: Ministro coordinador Cak Imin: Los gigantes minoristas llamados Indomaret y Alfamart amenazan a las mipymes



«Nuestra Embajada de Indonesia y los últimos pasos han sido exitosos y continuarán llevando a cabo la diplomacia y un programa de protección más completo, incluyendo a aquellos que ya trabajan allí. Ahora esto comienza con el sistema de protección, el manejo de casos y las instalaciones administrativas que seguirán abiertas en la Embajada de Indonesia para todos nuestros ciudadanos que necesitan ayuda», dijo Cak Imin.

Anteriormente se informó que el Ministerio de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia (KP2MI) confirmó que 110 ciudadanos indonesios fueron víctimas o estuvieron involucrados en fraude Se ha confirmado que Internet en Camboya es seguro.

Así lo transmitió el Ministro de Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Mukhtarudin.

Un total de 97 ciudadanos indonesios (WNI) fueron arrestados por la policía después de huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

Anteriormente se informó que los ciudadanos indonesios estuvieron involucrados en un motín y escaparon de ser capturados por una empresa de fraude en línea en la ciudad de Chrey Thum, provincia de Kandal, Camboya, el 17 de octubre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) confirmó que buscará la repatriación de 97 ciudadanos indonesios que fueron detenidos tras huir de un centro de fraude en línea en Camboya.

«Intentaremos coordinarnos con las autoridades locales para brindarles asistencia jurídica, incluidos nuestros esfuerzos para garantizar que puedan ser devueltos a Indonesia», dijo la Directora de Protección para Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Judha Nugraha, durante una reunión con los medios de comunicación en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.