El Ministro Coordinador Airlangga y el Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono llegan a Malasia y acompañan a Prabowo en la Cumbre de la ASEAN

Kuala Lumpur, VIVA – Ministro Coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto Y Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono llegó a Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 24 de octubre de 2025, para acompañar al presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto asistió a la 47ª Cumbre ASEAN.

Lea también: Muzani valora a Prabowo por mantener la armonía en la región del Sudeste Asiático al asistir a la Cumbre de la ASEAN



El Ministro Coordinador Airlangga llegó primero a Kuala Lumpur y asistió el viernes a la Reunión Especial del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN (AECC) sobre el Acuerdo Marco Económico Digital (DEFA) en el Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (KLCC).

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Sugiono, llegó también a Kuala Lumpur, acompañado por el embajador de Indonesia en Malasia, Dato’ Indera Hermono.

Lea también: A un año de gobierno, los observadores destacan que la brecha de comunicación entre el presidente Prabowo y los ministros es demasiado grande



El Ministro de Asuntos Exteriores Sugiono declaró anteriormente que estaba previsto que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, asistiera a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, del 26 al 28 de octubre de 2025.



El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, llegó a Kuala Lumpur antes de la Cumbre de la ASEAN

Lea también: Prabowo asistirá a la 47ª Cumbre de la ASEAN en Malasia



El Ministro de Relaciones Exteriores Sugiono dijo que el presidente Prabowo podría partir de la Base de la Fuerza Aérea de Indonesia Halim Perdanakusuma (Lanud), Yakarta, hacia Malasia el sábado 25 de octubre de 2025.

En la reunión anual de la ASEAN, el Presidente Prabowo transmitirá las opiniones de Indonesia sobre el fortalecimiento de la posición de la ASEAN, incluidas las opiniones sobre la paz regional y mundial.

El viernes, la delegación de la ASEAN y los invitados comenzaron a llegar a Kuala Lumpur, Malasia. El Presidente Kay Rala Xanana Gusmāo ha llegado a Malasia, donde Timor-Leste será confirmado como miembro permanente de la ASEAN a través de esta cumbre.

También asistirán líderes de países socios, incluidos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

El viernes, la ASEAN también confirmó tres iniciativas relacionadas con la inclusión y la sostenibilidad en la región, lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la ASEAN, en la consecución de objetivos a largo plazo.

Las tres iniciativas son el Centro de Excelencia de las MIPYME para la Transición Verde en la ASEAN; Informe de avance de la ASEAN: Ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ASEAN 2035 y más allá (Foresight del ecosistema CTI de la ASEAN 2035 y más allá); y el libro ASEAN 2025: Shaping an Inclusive and Sustainable Future (ASEAN en 2025: Shaping an Inclusive and Sustainable Future).

Estas tres iniciativas son el resultado de la colaboración, la reflexión y la visión compartida durante los meses de presidencia de Malasia en la ASEAN.