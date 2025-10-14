El ministro Bahlil fue acusado de malvado pero su actuación fue reconocida por el público

Jacarta – Secretario General del Partido Golkar METRO. sarmuki expresó su gran aprecio por dos ministros del gabinete del presidente Prabowo Subianto de Golkar, Bahlil Lahadalia Y wihajique se considera el de mejor desempeño según los resultados encuesta Última agencia IndexPolitica.

Sarmuji calificó este logro como prueba concreta de que los cuadros de Golkar tienen una gran capacidad, integridad y ética de trabajo en el desempeño del mandato público.

«El Partido Golkar está ciertamente orgulloso y agradecido por la evaluación pública positiva de sus ministros. El desempeño del presidente general Bahlil Lahadalia y Pak Wihaji muestra cómo los cuadros de Golkar no sólo tienen experiencia política, sino que también tienen habilidades de gestión y una alineación real con los intereses del pueblo», dijo Sarmuji en una declaración escrita en Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Según Sarmuji, Bahlil Lahadalia logró aumentar la extracción nacional de petróleo y Wihaji logró reducir la tasa de retraso en el crecimiento de los niños menores de cinco años.

También destacó que, aunque Bahlil fue a menudo objeto de encuadres negativos en la esfera pública, los resultados de la encuesta en realidad mostraron que el público aún evaluaba su desempeño de manera objetiva y positiva.

«A Pak Bahlil a menudo se le incrimina maliciosamente en el espacio público, pero resulta que el público es más inteligente. Esta evaluación positiva muestra que el público puede diferenciar entre opiniones políticas y resultados reales del trabajo. El público juzga basándose en el desempeño, no en base a narrativas formadas deliberadamente», dijo.

«Ambos (Bahlil Lahadalia y Wihaji) son ejemplos reales de cuadros de Golkar que trabajan con un enfoque profesional dando prioridad al espíritu de servicio. Llevan a cabo su mandato con resultados que la comunidad puede sentir directamente», dijo.

El presidente de la facción del Partido Golkar en la RPD de RI enfatizó que el Partido Golkar seguirá apoyando el desempeño de todos sus cuadros en el gabinete para que presenten consistentemente políticas que sean favorables al pueblo, productivas y que tengan un impacto real.

También cree que la apreciación pública a través de encuestas como las realizadas por IndexPolitica es un indicador importante del éxito de las políticas políticas.

«Para Golkar, la satisfacción pública es la principal medida del éxito de los cuadros en el gobierno. Esperamos que este logro sea un estímulo para que todos los cuadros de Golkar en diversas posiciones continúen trabajando de manera óptima y mantengan la confianza del pueblo», dijo el legislador de Java Oriental.