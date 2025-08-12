El ministro Ara dijo que el desarrollador está contento de que el negocio del hogar subsidiado esté cada vez más ardiente

Yakarta, Viva – El Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait (ARA) reveló negocio La vivienda subsidiada es cada vez más elegante en este momento. Esto se dijo porque interés La sociedad aumenta.

Leer también: Superar la sequía en la regencia tuban, Sig asegura mejorar la calidad de vida de las regiones operativas



Ara afirmó continuar coordinando con el revelador Para garantizar que el ecosistema de negocios de vivienda en Indonesia pueda desarrollarse bien.

«De mi discusión con desarrolladores y marketing Casa subvención Resulta que el negocio de la vivienda subsidiado es cada vez más ‘ardiente’ porque el interés de la comunidad para tener una casa más grande «, dijo Ara en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: Optimización de la distribución, el fertilizante indonesio socializa nuevas pautas técnicas para el fertilizante subsidiado



También enfatizó, no es cierto si alguien dice que el negocio inmobiliario está cada vez más abajo. Además, las casas subsidiadas son la respuesta a las necesidades de los hogares comunitarios y reducen las tardadas de vivienda en Indonesia.



Presidente del Comité del Presidente de 2025 (SC), Maruarar Sirait

Leer también: Responda a la cercanía a Giorgio Antonio, Sarwendah: bastante positivo



«De hecho, el desarrollador está feliz, el marketing está feliz y la gente de las casas subsidiadas también está feliz», dijo.

Dijo que los desarrolladores de viviendas podrían sentir de primera mano los resultados de la política del presidente Prabowo Subianto en el sector de la vivienda, especialmente el programa de 3 millones de la Cámara. El apoyo del presidente Prabowo en el sector de la vivienda con políticas pro -personas incluyó un aumento en la cuota KPR de FLPP de 350,000 unidades de vivienda.

Luego, la exención del costo de la adquisición de los derechos de tierra y construcción (BPHTB), la aprobación del edificio (PBG), PPN DTP House bajo Rp 2 mil millones se suma al espíritu de los desarrolladores en el área para construir casas.

También destacó el impacto múltiple (efecto multiplicador) De este desarrollo, incluidas las oportunidades de negocios abiertos para la comunidad circundante, como puestos, así como el movimiento de industrias relacionadas que van desde cemento, arena, vidrio, construcción y tiendas de transporte. (Hormiga)