El ministro Agus filtró el último puesto del sospechoso de petróleo de Riza Chalid

Bekasi, Viva – El Ministro de Inmigración y Penitenciaría, Agus Andrianto, filtró el último puesto de Muhammad Riza Chalidbos aceite sospechar Corrupción en petróleo crudo y productos de refinería de PT Pertamina con pérdidas estatales que alcanzan RP285 billones.

AGUS Durante una visita de trabajo a Cikarang Clase IIA Lapas, Bekasi Regency, West Java, mencionó más específicamente relacionada con la última existencia de Riza Chalid e incluso él también afirmó haber establecido coordinación con las autoridades estatales locales.

«Según los resultados de nuestro análisis, si no se equivocan, la persona en cuestión está en Kuala Lumpur. Esto es lo que somos mientras coordinamos. Pero la autoridad está allí, estamos esperando. Pero mantenemos la comunicación (con el gobierno de Malasia)», dijo en Cikarang, martes.

La ubicación de la existencia de Riza Chalid apareció nuevamente después de que la oficina del Fiscal General de Indonesia planea establecer a la persona preocupada en la lista de búsqueda de personas (DPO).

AGUS enfatizó que se había comunicado varias información sobre la existencia de Riza Chalid a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al gobierno central, incluido el conocimiento del presidente Prabowo Subianto.

Riza Chalid fue nombrada sospechosa por la Oficina del Fiscal General en la supuesta corrupción de la gobernanza del petróleo crudo y los productos de refinería dentro de la subdirección PT Pertamina y el contrato de cooperación (KKKS) en el período 2018-2023.

Se sabe que Riza es una propietaria beneficiosa de Pt Orbit Terminal Merak. Al determinar el estado del sospechoso se llevó a cabo, Riza no estaba en el territorio de Indonesia, por lo que la oficina del Fiscal General intentó cazar su existencia en el extranjero.

Los esfuerzos para buscar a Riza Chalid se convirtieron en una de las prioridades de la aplicación de la ley, dada la cantidad del valor de las pérdidas estatales causadas en el caso de corrupción del sector energético. (Hormiga)