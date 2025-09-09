El Ministerio del Interior solicitó tres áreas vecinas de Yakarta para activar Siskamling

Yakarta, Viva – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) a través de Director general Política y gobierno general, Bahtiar Baharuddin le preguntó al gobierno de la ciudad BekasiBekasi Regency and Regency KarawangWest Java, para activar el sistema de seguridad ambiental (Siskamling).

Esto fue transmitido por el Director General de Bahtiar durante una reunión con el Jefe Regional junto con la Forkopimda fila en tres regiones directamente adyacentes a DKI Yakarta en la sala de patrones de la oficina de Karawang Regent, el martes 9 de septiembre de 2025.

Durante la reunión, el Director General de Bahtiar estuvo acompañado por el Director de Alerta Nacional, Aang Witarsa ​​Rofik, y asistieron jefes regionales locales, como en el regente de Bekasi, Ade Kuswara Kunang, y el regente adjunto de Asep Surya Atmaja, el Regente de Karawang, Aep Syaifullah, junto con el Secretario Regional y el Demandado de la Oficina, mientras que el Demandado de Bekas fue el Demandado de Bekas, el Gobierno de Karawang, fue el Demandado de la Ciudad del Ciudad de Bekas, junto con el Secretario Regional y el Demandado de la Ciudad de Bekas, mientras fue el Demandado de la Ciudad del Bekas. Secretario Regional de Bekasi Junaidi.

Bahtiar dijo que esta reunión fue un seguimiento de la orden del presidente Prabowo a través del Ministro de Asuntos Interiores relacionados con el decreto del gobierno central después de la manifestación nacional que tuvo lugar a fines de agosto de 2025.

Se ordena al Ministerio del Interior para coordinar la dirección del gobierno central relacionado con la anticipación de mantener la seguridad y el orden público en sus respectivas regiones mediante la activación del Sistema de Seguridad Ambiental (Siskamling).

«Fui asignado para coordinar directamente con las filas de Forkopimda, esta semana simultáneamente el Ministerio de Asuntos del Interior de Echelon 1 fue directamente a las regiones. Hoy a la ciudad de Bekasi, Bekasi Regency y Karawang», dijo Bahtiar.

En esa ocasión, Bahtiar enfatizó que una circular que contiene ocho puntos de Ministro de Asuntos Interiores de Tito, como aumentar la participación de unidades de protección comunitaria en la aldea/Kelurahan para ayudar a la creación de orden público y la paz de la comunidad en las regiones. La necesidad de optimizar el papel de los satlinmas para ayudar a Siskamling a los niveles de RT y RW.

Según Bahtiar, el Gobierno Regional y Forkopimda en las tres regiones que visitó habían llevado a cabo direcciones del Ministerio de Asuntos Interiores, como oraciones conjuntas, reuniones con líderes de la comunidad y líderes religiosos, así como promoviendo programas que estaban a favor del público o la comunidad.

Según lo implementado por el gobierno regional de Karawang y el gobierno regional de Bekasi, donde Bahtiar continuó implementando un sistema Siskamling que involucraba a Linmas, organización juvenil a la aldea o a nivel rural. Incluso específicamente en la regencia de Karawang, donde el gobierno regional usa términos regionales basados ​​en región para que la comunidad lo acepte y lo lleva a cabo fácilmente.

«Una respuesta rápida a los problemas de seguridad en áreas y asentamientos industriales. Participación de la comunidad en el mantenimiento del orden, Siskamling ya está activo», dijo el director general Bahtiar.

Además, Bahtiar expresó su agradecimiento al gobierno de la ciudad de Bekasi, el gobierno regional de Bekasi y el gobierno regional de Karawang que ya tenía conciencia de prevenir acciones que llevaron a los anarquistas al activar la comunicación entre Forkopimda y la comunidad.

Incluidos los jefes regionales que hacen la prevención desde una edad temprana al reunirse directamente con cifras activistas y estudiantiles. Pero lo más importante, dijo Bahtiar, las tres regiones pueden ser un buen ejemplo porque ha creado la participación de la comunidad.

«Esto significa que existe una conciencia pública para avanzar en la conductividad del medio ambiente, esto muestra el patrón de relaciones comunitarias con las filas del Forkopimdya Bai», dijo Bahtiar.

También le recordó a las filas del gobierno local que celebraran activamente una reunión con líderes comunitarios donde también invitó a Forkopimda. «Los amigos de las filas de Forkopimda pueden ir directamente a la comunidad móvil trabajando en la implementación de la comunidad y apoyado por las filas de las Polres, el Satpol PP Linmas Kodim», dijo

Según él, al conocer activamente a los líderes comunitarios y comunitarios, el gobierno local tiene una relación armoniosa entre los gobiernos regionales y la comunidad. Una cosa de este tipo que ha sido ejemplificado por el gobierno regional de Karawang y el gobierno regional de Bekasi.

«Lo que ha hecho el gobierno regional de Karawang es llevar a cabo actividades gubernamentales que realmente tocan a los residentes. Esto causa la paz a los residentes de Karawang», dijo Bahtiar. Agregó que si los funcionarios eran diligentes en el campo, había una satisfacción de la comunidad.