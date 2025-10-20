El Ministerio del Interior logra un predicado «muy satisfactorio» en la supervisión de archivos en 2024

Jacarta – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) logró el título «Muy Satisfactorio» o categoría AA con una puntuación de 90,24 en supervisión de archivos en 2024. Esta evaluación fue proporcionada por los Archivos Nacionales de la República de Indonesia (ANRI) con base en los resultados de la supervisión de archivos realizada en ministerios, instituciones y gobiernos regionales (Pemda). Este premio es una forma de reconocimiento nacional al desempeño del Ministerio del Interior en la organización de archivos de manera ordenada, profesional y estándar.

El certificado de premio fue recibido por el personal experto del Ministro de Aparatos y Servicios Públicos, Anwar Harun Damanik, en representación del Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, en el «Premio a los Resultados de la Supervisión de Archivos 2024» en la Sala Multiusos Noerhadi Magetsari, Oficina de ANRI, Sur de Yakarta, el lunes (20/10/2025).

En la misma ocasión, Anwar expresó su agradecimiento por la confianza depositada en ANRI y destacó el compromiso del Ministerio del Interior de seguir fortaleciendo la gobernanza de los archivos.

«Este premio es una forma de reconocimiento del compromiso del Ministerio del Interior con la gestión de archivos de manera ordenada, profesional y de acuerdo con los estándares nacionales», dijo.

Anwar añadió que este premio es un estímulo para que el Ministerio del Interior continúe fortaleciendo su sistema de gestión de archivos de manera profesional y sostenible. Según él, una buena gestión de los archivos es una parte importante de la reforma burocrática y de la mejora de la calidad de los servicios públicos en el Ministerio del Interior.

Aparte de eso, este logro es también una motivación para fortalecer la orientación y supervisión de los archivos en todas las unidades de trabajo internas, al tiempo que alienta al Gobierno Regional a implementar una buena y responsable gestión de archivos. Como paso concreto, el Ministerio del Interior fortalecerá la sinergia con ANRI en el desarrollo y conservación de archivos gubernamentales, incluidos archivos estáticos estratégicos a nivel central y regional.

Para obtener información, al evento asistieron el Jefe de ANRI Mego Pinandito, el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional (PPN)/Jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo (Bappenas) Rachmat Pambudy, el Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección de la Infancia (PPPA) Arifah Fauzi, así como representantes de varios ministerios/instituciones y del Gobierno Regional. Además, también estuvieron presentes archiveros de agencias centrales y regionales. (LAN)