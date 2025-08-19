El Ministerio del Interior juega un papel importante en la vigilancia de varios programas nacionales de prioridad

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian afirmó, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Como eje del gobierno, juega un papel importante en la supervisión de varios programas nacionales de prioridad lanzados por el presidente Prabowo Subianto. Esto se debe a que el programa está relacionado con el gobierno regional (Gobierno regional) que está bajo la guía y supervisión del Ministerio del Interior.

Esto fue transmitido por el Ministro del Interior cuando fue un orador clave en el Seminario Nacional en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Interiores titulado «Ministerio del Interior civilizado para el país». Esta actividad tuvo lugar híbrido de la sede del Edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) del Ministerio del Interior, Yakarta, martes (19/08/2025).

«El papel del Ministerio de Asuntos Interiores es muy, muy importante, casi en todos estos programas. Debido a qué? Porque el Ministerio de Asuntos Interiores está especialmente en el papel de los fideicomisarios y supervisores del gobierno regional. Porque todos estos programas deben estar relacionados con el gobierno regional», dijo.

Además, el Ministro del Interior explicó que el Ministerio de Asuntos del Interior había realizado varios esfuerzos en el éxito del Programa Nacional de Prioridad, uno de los cuales era la provisión de tres millones de hogares para personas de bajos ingresos (MBR).

Un paso para apoyar la provisión de los tres millones de casas es emitir un decreto conjunto (SKB) entre el Ministro de Asuntos Interiores, el Ministro de Vivienda y las Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait y el Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo. El SKB regula la exención de derechos de tierra y construcción (BPHTB) y gravámenes de aprobación de edificios (PBG) para MBR. Luego, el SKB es seguido por todos los gobiernos regionales a través de la emisión de regulaciones principales regionales (reglamentos).

«El papel del Ministerio del Interior es muy importante. Es muy importante para apoyar el programa del Presidente. Y también para el general para el progreso del pueblo indonesio», dijo.

El Ministro del Interior también explicó el papel del Ministerio del Interior para apoyar la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg). Según él, el Jefe de Asuntos del Interior del Ministerio del Interior fue pidido por el Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) que apoye la implementación de MBG en las áreas desfavorecidas, principales y más exteriores (3T). Este apoyo está relacionado principalmente con la coordinación de los gobiernos locales en la región para proporcionar un soporte óptimo.

«Hay otros programas, creo que mucho, programas escolares de las personas, programas para la comunidad, niños que son menos capaces, en forma de internados, luego el programa escolar Garuda Superior. Esto es lo que hacemos para ayudar a todos», explicó.

No solo eso, también dio un ejemplo de la participación del Ministerio del Interior para apoyar la realización del gobierno electrónico o el gobierno digital. Este programa involucra al Ministerio de Asuntos del Interior tanto a través de la Dirección General (Ditjen) de Registro de Población y Civil (Dukcapil), Dirección General de Desarrollo Finanzas Regional (KEUDA), así como otros componentes del Ministerio del Interior.

La participación del Ministerio del Interior también incluye esfuerzos para controlar la inflación regional. El Ministerio del Interior celebra rutinariamente una reunión regional de coordinación de control de inflación cada semana que involucra ministerios e instituciones y es seguido por el gobierno regional. No con poca frecuencia, el Ministerio de Asuntos del Interior también desplegó un equipo en áreas cuyas tasas de inflación se consideraron altas.

«Ahora también contribuiremos al crecimiento económico. Porque el crecimiento de los números económicos nacionales también depende mucho de los números locales», explicó.