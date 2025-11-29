El Ministerio del Interior gana el predicado especial sobre el índice de reforma legal en las instituciones ministeriales 2025

Jacarta – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) registró logros brillantes en el campo del derecho. Según los resultados de la evaluación del Índice de Reforma Legal de 2025 para Ministerios/Instituciones y Gobiernos Regionales (Pemda) publicados por el Ministerio de Derecho, el Ministerio del Interior recibió una puntuación de 99,00 o AA (especial).

El jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría General (Setjen) del Ministerio del Interior, R. Gani Muhamad, explicó que este logro ha colocado al Ministerio del Interior como uno de los ministerios con mejor desempeño en reformas legales a nivel nacional. Este logro también muestra el compromiso y la coherencia del Ministerio del Interior a la hora de fomentar la implementación de la reforma legal, desde la planificación regulatoria hasta la etapa de implementación.

«Este logro es nuestro entusiasmo por seguir proporcionando regulaciones de calidad adaptativas para apoyar los servicios públicos. Estamos tratando de fortalecer la calidad de los productos legales para que sean más apropiados y puedan brindar seguridad jurídica a las regiones», dijo Gani en un comunicado de prensa en Yakarta, el sábado (29/11/2025).

Añadió que el Índice de Reforma Legal es un instrumento para medir el éxito de la reforma legal en Indonesia a través del mapeo de regulaciones, la desregulación y el fortalecimiento del sistema regulatorio nacional. Con estos logros, explicó Gani, la Oficina Jurídica de la Secretaría General del Ministerio del Interior seguirá desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de la reforma burocrática mediante la preparación de regulaciones que sean adaptativas, simples y fáciles de implementar. Su partido también garantiza que se seguirá optimizando una gobernanza limpia y eficaz.

Gani espera que este logro pueda ser una motivación para que todas las unidades de trabajo del Ministerio del Interior fortalezcan una reforma legal sostenible. También espera que los diversos esfuerzos que se han realizado puedan fomentar mejoras en la calidad de los servicios públicos y el desarrollo nacional.

«Este logro es un espíritu para nosotros en el Ministerio del Interior para brindar excelentes servicios en el sector legal. Esperamos que este esfuerzo pueda fortalecer la gobernanza gubernamental en línea con el programa Asta Cita del presidente», agregó.

Gani enfatizó que el Ministerio del Interior seguirá alentando a los gobiernos regionales a mejorar la calidad de las regulaciones, mejorar la gobernanza y proporcionar mejores servicios públicos. También invitó a todas las partes a fortalecer la supervisión de los productos legales regionales para que estén en línea con las políticas nacionales y las necesidades comunitarias. (LAN)