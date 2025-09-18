El Ministerio del Interior dijo que la mutación del director de SMPN 1 Prabumulih no estaba de acuerdo con las reglas

Yakarta, Viva – Inspector General (Inspector General) del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Mahendra Jaya, dijo mutación Cabeza de SMP Negeri 1 PrabumulihRoni Ardiansyah no está de acuerdo con las reglas aplicables.

Leer también: Walkot Prabumulih se disculpó después de eliminar al director debido a la reprimenda



Roni fue transferido después de reprimir al hijo del alcalde de Prabumulih, Arlan, quien fue encontrado que llevaba un automóvil a la escuela.

«Como resultado, la transferencia o transferencia de la posición del hermano Roni Ardiansyah no está de acuerdo con las disposiciones del Artículo 28 de los Permendikdasmen número 7 de 2025 con respecto a la asignación de maestros como Director de escuela«Mahendra dijo en una conferencia de prensa en la Inspección del Ministerio del Interior, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Candidatos para el Jefe de la Oficina de OJK, el Ministro del Interior, reveló la dinámica del liderazgo burocrático y tecnocrático





Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

Mahendra admitió que el mecanismo para el despido del director tampoco estaba de acuerdo con las reglas. Explicó que cada mutación, rotación o despido del director debe llevarse a cabo a través del sistema de información de gestión de los directores escolares, los supervisores escolares y el personal de educación (SIM KSP-SPK).

Leer también: Reciba la delegación de los Emiratos Árabes Unidos, Ministro de Asuntos Interiores, Tito discutiendo la colaboración del fortalecimiento de los recursos humanos



«El mecanismo para el despido del director no se lleva a cabo a través de la aplicación KSP-SPK SIM o el sistema de información de gestión principal de la escuela, los supervisores escolares y el personal de educación», dijo.

Mahendra explicó, aunque había una polémica, la situación de Prabumulih que, según dijo, todavía era propicio. Porque el alcalde de Prabumulih Arlan se ha reunido con el director de SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.

«Estamos felices de poder decir que la ciudad de Prabumulih es propicio. Pak Alcalde y el Sr. Roni se han reunido, estamos en contacto, y el Sr. Roni ha regresado para llevar a cabo sus deberes como director de la Escuela Estatal 1 de Prabumulih», dijo.

Por otro lado, la Inspección del Ministerio del Interior dará un informe al Ministro del Interior (Ministro del Interior), Tito Karnavian, junto con recomendaciones de sanciones para violar las reglas cometidas por el alcalde de Prabumulih.

«Este es el primer evento, por lo que sugerimos sanciones administrativas en forma de reprimendas escritas. Si repite nuevamente, hay una segunda advertencia escrita. Las sanciones son graduales», concluyó.