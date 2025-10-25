El Ministerio del Interior celebrará una reunión de coordinación nacional e invita al secretario regional y al jefe de Bappeda a armonizar los programas centro-regionales

Jacarta – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) celebrará una Reunión de Coordinación Nacional (Rakor) de Sincronización de Programas y Actividades de los Ministerios/Instituciones Gubernamentales No Ministeriales (LPNK) con los Gobiernos Regionales (Pemda). Esta reunión de coordinación reunirá a todos los Secretarios Regionales (Sekda) y Jefes de Agencias de Planificación del Desarrollo Regional (Bappeda) de toda Indonesia.

Esta actividad está programada para llevarse a cabo durante cuatro días, del 26 al 29 de octubre de 2025, en el campus del Instituto Jatinangor de Gobierno Interno (IPDN), Sumedang Regency, Java Occidental (Jabar). Esta reunión de coordinación es un foro estratégico para fortalecer la sinergia entre el gobierno central y los gobiernos regionales en la preparación, implementación y evaluación de programas prioritarios de desarrollo nacional y regional.

Benni Irwan, jefe del Ministerio del Interior de Penuspen

El jefe del Centro de Información (Kapuspen) del Ministerio del Interior, Benni Irwan, explicó que la Reunión de Coordinación fue diseñada como un espacio interactivo entre ministerios/instituciones y el Gobierno Regional. El objetivo es que los programas regionales y centrales vayan en la misma dirección, tanto en la planificación, como en la financiación y en la ejecución.

«Para que los programas y actividades a nivel regional y central puedan alinearse. Por lo tanto, el Secretario Regional y el Jefe de Bappeda se reunieron directamente con los ministerios/instituciones en esta Reunión de Coordinación», dijo Benni en su declaración en Yakarta, el viernes (24/10/2025).

Según él, la sincronización no sólo incluye la planificación y el presupuesto, sino también el tiempo, los objetivos y la calidad del programa. A través de esta reunión de coordinación, el Ministerio del Interior quiere garantizar que la planificación regional pueda apoyar programas estratégicos nacionales, como la mejora de los servicios básicos, el fortalecimiento de las infraestructuras y el desarrollo sostenible en diversos sectores.

Benni agregó que este foro es también un foro para que el Secretario Regional y el Jefe de Bappeda transmitan desafíos y necesidades reales en la región. El gobierno central quiere escuchar el aporte regional directo, especialmente en la implementación de programas prioritarios que se ven obstaculizados por las políticas de eficiencia fiscal y la transferencia de Transferencias a las Regiones (TKD).

«Esperamos que los secretarios regionales y los jefes de Bappeda puedan transmitir las necesidades regionales. El Ministerio del Interior quiere saber qué programas se implementarán y cómo se pueden alinear con los programas del gobierno central», explicó Benni.

Enfatizó que esta Reunión de Coordinación es importante para asegurar que ningún programa de desarrollo se vea obstaculizado por limitaciones fiscales o falta de sincronización en la planificación.

Mientras tanto, el investigador del Centro de Investigación del Gobierno Nacional BRIN, Hadi Supratikta, evaluó que esta Reunión de Coordinación fue un paso estratégico del Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian para responder a los desafíos de eficiencia fiscal que enfrenta el Gobierno Regional.