El Ministerio del Interior adoptó el símbolo de la seguridad pública y la burocracia moderna en el Carnaval Unido del 80 aniversario de la Independencia Indonesia

VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) participar en el interior Carnaval Unido para animar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, domingo (17/08/2025) Noche. Utilizando un camión de bomberos (Damkar) con la policía número B 1919 KDN, los vehículos del Ministerio del Interior ocuparon el sexto lugar liberado desde la puerta este del Monumento Nacional (MONAS). La liberación de participantes fue presenciada directamente por el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming.

The Minister of Home Affairs (Minister of Home Affairs) Muhammad Tito Karnavian accompanied by the General Chairperson (Ketum) of the Empowerment and Family Welfare Team (TP PKK) Tri Tito Karnavian, together with the Deputy Minister of Home Affairs (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, and the ranks of the high leadership of the Ministry of Home Asuntos, participaron en el vehículo de carnaval. En un ambiente lleno de alegría, saludaron a personas que se alinearon a lo largo del camino para presenciar el desfile.

Selección Coche de damkar Como el vehículo principal contiene significado simbólico. Además de simbolizar la preparación del gobierno para mantener la seguridad pública, este vehículo también es un tributo al coraje de los oficiales de Damkar que nunca salieron.

No solo eso, este vehículo confirma el papel del Ministerio de Asuntos Interiores como el Coordinador del Programa Estratégico Nacional de Supervisión y de Apoyo de Apoyo, que van desde la autosuficiencia alimentaria y energética, alimentación nutritiva gratuita, escuelas públicas, controles de salud gratuitos, cooperativas de aldeas/pueblos, rojo y blanca, casas subsidiadas. El Ministerio del Interior continúa garantizando que la implementación de estos programas funcione bien y tiene un impacto real en la comunidad.

Los vehículos de carnaval del Ministerio del Interior también muestran otros logros importantes. En el campo de la administración de la población (ADMINDUK), una innovación electrónica de KTP se muestra como una forma de transformación digital y servicios públicos más rápidos y eficientes.

Además, también se destacan aspectos de la preparación para desastres y el desarrollo de recursos humanos (recursos humanos). La decoración del Instituto de Gobierno Nacional (IPDN) ilustra el papel del Ministerio del Interior en la preparación de funcionarios públicos profesionales y competentes para apoyar la burocracia moderna. Luego, la figura de semar también se presentó como un símbolo de sabiduría para proteger a la comunidad.

Todos los elementos que se muestran en el vehículo ilustran el compromiso del Ministerio del Interior para realizar una receptiva, moderna y a favor del bienestar de la comunidad.

Para obtener información, los participantes del carnaval provienen de varios ministerios e instituciones bajo el gabinete rojo y blanco. Al igual que el Ministerio del Interior, otros participantes también muestran sus respectivas identidades, especialmente relacionadas con su papel en el apoyo a los programas estratégicos nacionales.