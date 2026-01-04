El Ministerio del Hajj garantiza que el proceso especial de pago del Hajj de 2026 se complete antes de la fecha límite de Arabia Saudita

Jacarta – Ministerio de Hajj y Umrah (Ministerio del Hayy) garantizar todo el proceso de pago de tarifas, así como reembolsos financieros (PK) para posibles congregaciones peregrinación especial 2026 se completará antes del plazo fijado por el Gobierno de Arabia Saudita. El gobierno enfatizó que se continúa llevando a cabo la aceleración administrativa para no interrumpir los contratos de servicios que han sido preparados por los Organizadores Especiales del Hajj (PIHK) en Arabia Saudita.

El Director General de Servicios de Hajj del Ministerio de Hajj, Ian Heriyawan, dijo que el gobierno está comprometido a completar todas estas etapas cruciales de acuerdo con el límite de tiempo establecido por las autoridades sauditas.

«El Ministerio de Haj se compromete a completar todos los procesos, tanto de reembolso como de PK, antes de la fecha límite establecida por el Gobierno saudita. También llevamos a cabo una coordinación de rutina con PIHK para garantizar que la aceleración de todo el proceso se ejecute de manera óptima», dijo Ian en Yakarta, el viernes (1/2/2026).

En cuanto al impago de PK de algunas congregaciones a las cuentas PIHK, Ian explicó que actualmente todavía hay ajustes en aspectos del sistema y las regulaciones. Según él, los obstáculos que surgieron no fueron causados ​​por un solo factor, sino más bien por una combinación de mejoras en los sistemas electrónicos y reglamentos técnicos que debían armonizarse.

«Todavía hay ajustes en el sistema y en las regulaciones. Si Dios quiere, todos estos ajustes se pueden completar esta semana», dijo.

La declaración del Ministerio del Hajj se pronunció en medio de la atención de la Comisión Nacional del Hajj (Komnas Haji), que previamente pidió al gobierno que tomara medidas rápidas para anticipar el posible fracaso de la salida especial del Hajj de 2026.

El presidente de la Comisión Nacional del Hajj, Mustolih Siradj, dijo que la situación en la organización del Hajj especial se encuentra actualmente en un punto crítico, luego de las declaraciones de postura abierta de 13 organizaciones que organizan el Hajj especial, incluidas AMPHURI, Himpuh, Sapuhi y Gaphura.

«El problema no es único, sino que se origina en los sistemas y políticas creados por el Ministerio del Hajj y BPKH que hasta ahora no han obtenido un retorno financiero (PK) para el Hajj a PIHK», dijo Mustolih en Yakarta, el viernes (1/2/2026).

Explicó que hasta ahora el desembolso o distribución del Hajj PK especial a PIHK no se ha llevado a cabo en su totalidad. De hecho, estos fondos son el principal requisito previo para que PIHK pague los servicios del Hajj en Arabia Saudita, que es la base para la emisión de visas de peregrino.