El Ministerio del Hajj abre un mecanismo de reembolso financiero para los peregrinos del Hajj Especial de 2026

Jacarta – Conozca el mecanismo Rentabilidad financiera (PAQUETE) Los peregrinos especiales del Hajj son importantes para los posibles peregrinos durante el Hajj de 2026. El Ministerio de Hajj y Umrah (Kemenhaj) enfatizó que el proceso PK continúa funcionando como un mecanismo de rutina, pero este año se llevó a cabo con una serie de ajustes de políticas para fortalecer la gobernanza, el orden administrativo y la protección de los peregrinos especiales del Hajj.

El Ministerio del Hajj enfatizó que estos ajustes no tenían como objetivo obstaculizar el proceso, sino más bien garantizar que todas las etapas de la organización del Hajj especial se llevaran a cabo de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones aplicables.

El Director de Servicios Especiales del Hajj del Ministerio del Hajj, Tuti Rianingrum, citado en la página haji.go,id, explicó que PK es un mecanismo para devolver las Tarifas de Organización Especial del Hajj (BPIH) a los Organizadores Especiales del Hajj (PIHK) después de que la congregación haya pagado en su totalidad.



Director de Servicios Especiales del Hajj en el Ministerio del Hajj, Tuti Rianingrum

«Después de que los peregrinos especiales del Hajj hayan realizado el pago, PIHK presenta un PK para que el BPIH especial pagado por la congregación pueda ser devuelto a PIHK. Estos fondos son utilizados por PIHK para hacer pedidos y pagar diversos servicios, tanto a nivel nacional como en Arabia Saudita», dijo Tuti, el sábado (1/3/2026).

Tuti enfatizó que durante el Hajj de 2026 hubo diferencias en el mecanismo de aplicación de PK en comparación con años anteriores. Esta diferencia está relacionada con la implementación de una serie de requisitos nuevos que deben cumplirse antes de que se pueda procesar la PK.

El Ministerio del Haj garantiza que la congregación propuesta por PK cumpla tres requisitos principales. Primero, la congregación debe cumplir con los requisitos de salud istithaah. Esta política se implementó como un paso para fortalecer la protección de los peregrinos, considerando que anteriormente los requisitos de salud no se habían implementado para los peregrinos del Hajj Especial, mientras que los peregrinos del Hajj Regular los habían implementado desde 2017.

En segundo lugar, el Ministerio del Haj se asegura de que el número de pasaporte de la congregación haya sido cumplimentado y validado. Los números de pasaporte son un elemento importante en el control de los datos entre los pagos de los peregrinos y el sistema de visas del gobierno de Arabia Saudita, por lo que la precisión de los datos es absolutamente necesaria.

En tercer lugar, la membresía de BPJS Health es un requisito obligatorio de acuerdo con la Instrucción Presidencial Número 1 de 2022 sobre la Optimización del Programa Nacional de Seguro Médico.

«PIHK debe cumplir estos tres requisitos. Aquí es donde se producen ajustes en el sistema y los procedimientos, y PIHK debe adaptarse a las políticas aplicables», explicó Tuti.