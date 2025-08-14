El Ministerio de UMKM fomenta la transmisión posterior y la digitalización de Kratom UMKM a través de la plataforma digital

Yakarta, Viva – Ministerio de UMKM A través del ayudante Diputado para la producción y digitalización de pequeñas empresas, el Dr. Ali, abrió una actividad titulada ‘Asistencia de producción a través de servicios digitales’, para fortalecer el papel de las MIPYME en la utilización de la tecnología digital mientras alentaba río abajo producto.

Explicó que uno de los productos que se alentará a la baja es la mercancía. kratomPara ser más valor agregado y competitividad en el mercado global. Además, Ali también aseguró que las regulaciones existentes hayan abierto oportunidades legales para MIPYME, para comercializar productos Kratom a los mercados extranjeros.

«Este producto tiene un gran potencial. Actualmente todavía se detiene en forma de harina. Si se convierte en un proceso posterior más alto, el valor agregado aumentará significativamente», dijo Ali en su declaración, el jueves 14 de agosto de 2025.

Afirmó que el éxito de la transmisión posterior requiere sinergia de varios partidos, desde ministerios, instituciones, gobiernos locales, PYME. Por lo tanto, también invitó a otras partes interesadas relevantes a unir conjuntamente las percepciones y hacer pasos compartidos medibles.

«Además de formar un grupo de trabajo (grupo de trabajo) para realizar la transmisión posterior de acuerdo con el mandato del RPJMN 2024-2029», dijo.

El Dr. Ali también destacó la importancia de la digitalización para apoyar la eficiencia de MSME. A través de plataforma digital Lo que prepara el Ministerio de MISMES, se espera que las MIPYME también puedan interactuar con los expertos para obtener asistencia de producción.

Esta plataforma incluso estará equipada con características robóticas basadas en AI, para proporcionar respuestas rápidas a los problemas que enfrentan las MIPYME. Si AI no puede proporcionar una solución, el problema se enviará directamente a los expertos. Además de ayudar al proceso de producción, esta plataforma también se conectará con instituciones y agregadores financieros.

«A través de un mecanismo de emparejamiento empresarial y de emparejamiento comercial, el soporte de financiación estará más dirigido sin tener que pasar por una encuesta recurrente», dijo Ali.



Exportación de aduanas e impuestos especiales de exportación de harina de algas

Para la sostenibilidad del programa, continúa Ali, el Ministerio de UMKM mantendrá a las agencias relacionadas en las regiones como socios complementarios. Después de la clínica inicial de introducción y entrenamiento, se realizará capacitación (TOT) para que la asistencia se pueda llevar a cabo de manera sostenible.

«La corriente posterior de Kratom podrá abrir oportunidades laborales significativas. Si se lleva a cabo la transmisión posterior, el empleo puede aumentar de 18,000 a 57,805 familias por año. Esto tendrá un gran impacto en la economía de West Kalimantan», dijo.