El Ministerio de Transporte realizó una campaña de seguridad naviera para pescadores

Yakarta, Viva – Ministerio de Comunicaciones sostener campaña seguridad cruceroPara mantener un compromiso de realizar la seguridad del transporte marítimo para el pescador.

El Director General de Transporte del Ministerio de Transporte, Muhammad Masyhud, dijo que una de las campañas era la que sufía su partido en las aguas de la provincia del sur de Kalimantan (Kalimantan del Sur).

«A esta actividad asistieron 180 pescadores y 10 operadores tradicionales de barcos», dijo Masyhud en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.



Actividades de pescadores en el distrito de Ponelo, Islas North Gorontalo

Al mejorar la seguridad del envío, dijo que esta actividad se realizó para garantizar que cada barco bajo GT 7 esté equipado con un estado legal y un documento de seguridad adecuado.

«Esta actividad respalda la economía de los pescadores pequeños. Brindamos equipos de seguridad gratis o con una condición mínima, esto reducirá la carga de los costos para los pequeños pescadores», dijo.

Además, dijo Masyhud, la campaña de seguridad naviera también tiene como objetivo aumentar la conciencia de los pescadores, educando a las comunidades costeras sobre la importancia de la seguridad naviera y las regulaciones aplicables.

En esta actividad de campaña de seguridad de envío, el Ministerio de Transporte proporciona información a los pescadores relacionados con los requisitos estándar y de seguridad y seguridad del envío.

Masyhud afirmó que se llevaron a cabo varios programas de trabajo del Ministerio de Transporte a través de Dirección General del Transporte del MarRealizado para apoyar el programa prioritario del presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

«A través de esta actividad, esperamos que los pescadores puedan comprender diversas regulaciones y reglas para la seguridad del envío en Indonesia, especialmente en la provincia del sur de Kalimantan», dijo.