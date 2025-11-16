El Ministerio de Transporte proyecta la necesidad de 326 aviones para atender los servicios de vuelo en el momento navideño

Jacarta – El Ministerio de Transporte prepara operativos especiales para anticipar un aumento de pasajeros aeronave antes de las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru). Así como, garantizar servicios seguros, protegidos y cómodos.

Director General de Aviación Civil Ministerio de Transporte Lukman F Laisa reveló que para los periodos de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026, la Dirección General de Comunicaciones proyecta una necesidad de 326 aeronaves compuestas por 286 aviones a reacción y 40 aviones de hélice.

«Hemos elaborado un plan operativo especial para garantizar la seguridad, protección y comodidad de los usuarios del servicio. vuelo antes de las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026″, dijo Lukman en Yakarta, el 16 de noviembre de 2025.

Dijo que el puesto de seguimiento de Navidad y Año Nuevo se abrirá del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, en la Oficina Central del Ministerio de Transporte, que supervisa las actividades en 257 aeropuertos de toda Indonesia.

«Estimamos que el número de pasajeros aumentará en comparación con el año pasado, tanto en rutas nacionales como internacionales», dijo Lukman.

Actualmente, total armada Hay 560 aviones en Indonesia, 366 de ellos listos para operar y 194 en mantenimiento. Las aerolíneas con mayor número de flotas incluyen Lion Air (97 unidades), Wings Air (77 unidades) y Garuda Indonesia (81 unidades).

Se espera que el flujo máximo de salidas navideñas se produzca el 21 de diciembre de 2025, mientras que el mayor flujo de regreso se producirá los días 3 y 4 de enero de 2026.

Se prevé que los aeropuertos más transitados sean Soekarno-Hatta (Tangerang), Ngurah Rai (Denpasar), Sultan Hasanuddin (Makassar), Kualanamu (Medan) y Juanda (Surabaya). En el caso de las rutas internacionales, los mayores movimientos se producirán desde y hacia Singapur y Kuala Lumpur.



Ilustración del flujo de regreso a casa y de regreso en el aeropuerto Soekarno-Hatta, Tangerang.

Lukman también enfatizó la importancia de la preparación de todos los operadores de vuelos y aeropuertos para mantener la seguridad y el servicio a los pasajeros.

«Hemos preparado un plan de contingencia y directrices de preparación para desastres en los aeropuertos para hacer frente a condiciones de emergencia», enfatizó.

Aparte de eso, el gobierno, junto con los operadores de vuelos, también ofrece varios incentivos para reducir las tarifas de los billetes de avión durante el período de Navidad y Año Nuevo, incluidos descuentos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los billetes de clase económica, tarifas reducidas de servicios aeroportuarios y precios reducidos del combustible de aviación en 37 aeropuertos.

«El descuento en la tarifa se aplica a la compra de billetes del 22 de octubre de 2025 al 10 de enero de 2026 y al período de vuelo del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026. Con suerte, este será el mejor regalo para los pasajeros en esta temporada navideña», dijo Lukman. (Hormiga)