El Ministerio de Transporte congela el permiso PO para el autobús Cahaya Trans debido a un accidente mortal en la carretera de peaje de Krapyak

Jacarta – El Ministerio de Transporte, a través del Director General de Transporte Terrestre, Aan Suhanan, dijo que su partido había impuesto sanciones en forma de suspensión. permiso mantenimiento transporte gente, en contra compañía otobus (PO) PT Cahaya Wisata Transport o Cahaya Trans.

Este derecho es el resultado de un accidente mortal en el tramo de intercambio de salida de la autopista de peaje de Krapyak, Semarang, Java Central, hace algún tiempo, que afectó a uno de su flota y provocó víctimas.

«La suspensión del permiso de operación es válida por 12 meses a partir de lo estipulado en el Decreto del Director General de Transporte Terrestre Número KP-DRJD 23 de 2026», dijo Aan en su declaración, el martes 6 de enero de 2026.

Durante la implementación de sanciones administrativas, la empresa también está obligada a renovar su licencia comercial y Tarjeta de Supervisión. También se les pide que informen y registren todas las flotas utilizadas/operadas en el Sistema de Licencias Comerciales Electrónicamente Integrado o en el Envío Único en Línea (OSS).

Aparte de eso, continuó Aan, Cahaya Trans también está obligada a preparar, implementar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Empresa de Transporte Público, a más tardar tres meses después de la emisión del último permiso comercial.

«PT Cahaya Wisata Transport está obligado a realizar reparaciones y asumir la responsabilidad de las violaciones cometidas e informar al Director General de Transporte Terrestre», dijo Aan.

Si la empresa no cumple con sus obligaciones, estará sujeta a sanciones administrativas, en forma de revocación de su permiso de funcionamiento en la modalidad de permiso de negocio de transporte. autobús Transporte Interurbano Interprovincial (AKAP) y Autobús Turístico.

Aan explicó que, con base en los resultados de la supervisión y los resultados de las reuniones de aclaración, se encontró que el PO había cometido una violación. Es decir, no informar cambios en la gestión de la empresa, así como operar un vehículo que no se corresponde con el tipo de servicio basado en el permiso de operación en poder.

Aparte de eso, el PO también cometió una infracción por operar un vehículo cuyo permiso de operación había expirado y fue negligente al operar el vehículo, provocando un accidente que resultó en muertes.

Se sabe que el autobús Cahaya Trans con el número de vehículo B 7201 IV tuvo un accidente en el cruce de salida de la autopista de peaje de Krapyak, Semarang, Java Central, el 22 de diciembre de 2025.

Se sospecha que al pasar por una carretera con curvas, el conductor no pudo controlar la velocidad del vehículo por lo que giró bruscamente y giró hacia la derecha. En este incidente, 16 personas murieron y 12 resultaron heridas.