El Ministerio de Transporte afloja oficialmente las reglas de taxis, aquí está el impacto para los pasajeros

Jacarta – Ministerio de Comunicaciones (Ministerio de Transporte) permite viajar utilizando Taxi transfronterizo bajo nuevas reglas que permitirán que el transporte público autorizado deje a los pasajeros en cualquier lugar.

El acuerdo se aplica a Singapur y Malasia, como se anunció el 5 de diciembre, a través de un comunicado conjunto, según se cita en el sitio web. CNALunes 8 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte (Kemenhub) de ambos países no dijo cuándo entraría en vigor este cambio.

Interino Ministro de Comunicaciones Singapur, Jeffrey Siow, se reunió con Ministro de Transporte Malasia, Anthony Loke, como parte del 12º Retiro de Líderes Singapur-Malasia.

Los dos discutieron los esfuerzos en curso para mejorar la conectividad del transporte. Los dos ministros de Transporte reconocieron la demanda de servicios de transporte transfronterizos más convenientes y acordaron varias mejoras al sistema de servicios de autobuses y taxis para satisfacer la demanda y frenar la provisión de transporte ilegal.

La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur y la Agencia de Transporte Público Terrestre de Malasia continuarán las conversaciones para perfeccionar los detalles del Plan mejorado de taxis transfronterizos.

Según las nuevas reglas, los taxis extranjeros pueden dejar pasajeros en cualquier lugar de los dos países.

Sin embargo, sólo pueden recoger pasajeros en los puntos designados para evitar que proporcionen servicios de transporte locales, dijeron los ministerios de transporte de los dos países en un comunicado.

Actualmente, los taxis transfronterizos solo pueden dejar pasajeros en lugares designados: Larkin Sentral en Johor Bahru para taxis de Singapur y Jalan Ban San Terminal en Singapur para taxis de Malasia.

El Ministerio de Transporte (Kemenhub) de ambos países también afirmó que aumentarán gradualmente el número de puntos de recogida para pedidos a través de aplicaciones de taxi online. La oferta de taxis transfronterizos autorizados se incrementará gradualmente.

«Como primer paso, cada país proporcionará una cuota adicional de 100 unidades, priorizando vehículos más grandes y premium que puedan satisfacer las necesidades de grandes grupos y viajeros de negocios», se lee en un comunicado conjunto del Ministerio de Transporte.

Todos los taxis con licencia también deben tener una identificación clara mediante librea a prueba de manipulaciones y placas de matrícula del vehículo, y deben instalar una unidad ERP2 de Singapur en el taxi para ingresar al país.