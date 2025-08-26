El Ministerio de SoES fomenta la implementación de la innovación y las ideas de los empresarios sociales, esta es la estrategia

Yakarta, Viva – Ministerio de Bumno apoyar completamente la formación de ecosistemas que crecen diversos innovación De los empresarios socialquienes implementaron sus ideas e ideas en acción y las unieron con varias partes interesadas relacionadas.

El personal especial del Ministro de SOES para la inversión estratégica, Pahala Mansury, incluso enfatizó la importancia de la sostenibilidad de las ideas de los innovadores.

Dijo esto en el ‘evento de lanzamiento de la Gran Final El mejor pensamiento del país (PTN) 2025 ‘, titulado «Reuniendo Hombre de negocios Social, impactos en la construcción, celebrando soluciones «en poder de Fundación de Bumn.

«Porque la idea no es suficiente, sino cómo una idea puede obtener facilitación, implementada y sostenible en el futuro», dijo Pahala en su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

Pahala Nugraha Mansury, Viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia.

Al evento asistieron más de 1,500 participantes en línea y fuera de línea. Con más de 2,000 registrantes, 20 empresarios sociales, 3 ideas y 3 innovaciones basadas en la inteligencia artificial (AI) se obtienen puntajes, como el destinatario de las subvenciones que aparecerán en el ‘Gran Final Pitching PTN 2025’.

El presidente de la Fundación Bumn, dijo Syafuan, con el espíritu de «reunir a los empresarios sociales, construir impactos, celebrar soluciones», este evento PTN demostró que las ideas de la joven Indonesia no eran simplemente un discurso, sino también como una motocicleta que impulsó el progreso positivo.

Los tres estudiantes de secundaria de Science Plus Baitul Quran Boarding School Sragen cuando muestran innovación electrónica y krenova ganadora

«Creemos que la mejor transformación nació de tres cosas, a saber, innovación, colaboración e impacto», dijo.

Salt Center Social Innovation Integrated Phe WMO

Se sabe que el evento ‘State Best Pensing (PTN) 2025’ se centra en problemas de salud materna e infantil, salud mental, seguridad alimentaria, economía verde y azul, gestión de residuos, empoderamiento de las mujeres y jóvenes e inclusión digital.

A través de la colaboración con Elevive (Microsoft), nace una categoría especial de innovación basada en AI para fomentar la transformación digital inclusiva. Además de ver la presentación de recepción de la subvención, la audiencia también disfrutó de la exposición que mostró las innovaciones de los ganadores.

Lo más destacado del evento tuvo lugar en la noche de premiación entregando un premio a los destinatarios de Grant 20 empresarios sociales, 3 ideaciones e innovadores de 3 PTN X Elevile. Además, también hay subvenciones adicionales para los 3 mejores empresarios sociales, con el primer ganador Herlens, la segunda Agridea y la tercera Gawirea. También se otorgan subvenciones adicionales a 1 audiencia favorita de emprendedor social, a saber, la herramienta Doctor y 1 de las redes sociales sociales sociales favoritas, a saber, Ravelware.

Los finalistas de la ideación también presentaron sus ideas ante inversores, comunidades y ONG, para abrir oportunidades para la implementación real. En total, la Fundación Bumn distribuyó más de RP 3 mil millones de subvención de impacto, para alentar estas ideas a desarrollarse en acciones sostenibles. Después del lanzamiento de la Gran Final, los participantes continuarán hasta la etapa de implementación del proyecto durante tres meses y la preparación del Informe de Impact, que se presentará en la exhibición final en diciembre de 2025.