El Ministerio de Silvicultura investiga el origen de los troncos arrastrados por las inundaciones de Sumatra

Jacarta – Husillos madera quien se alejó inundación Los destellos de los últimos días se han acumulado en varias zonas. Sumatra del Norteincluso en la playa de Air Tawar, Padang, Sumatra Occidental, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Lea también: Hallados 21 cadáveres en el río Padang Pariaman, presuntamente víctimas de inundaciones repentinas



El vídeo y las fotografías de montones de troncos se volvieron virales y atrajeron la atención, provocando supuestamente inundaciones devastadoras en Sumatra Occidental y Sumatra Septentrional debido a la tala ilegal.

En respuesta a la aparición de un vídeo que muestra troncos arrastrados por la inundación, el Ministerio de Silvicultura (Ministerio de Silvicultura) dijo que los troncos fueron arrastrados por las inundaciones en el norte de Sumatra. Se sospecha fuertemente que la madera provino del área del Titular de Derechos Territoriales (PHAT) ubicada en el Área de Otro Uso (APL).

Lea también: El secretario del gabinete, Teddy, garantiza que 11 helicópteros recorran sin escalas los lugares donde se han producido inundaciones en Sumatra-Aceh para enviar ayuda





Director General de Gakkum, Ministerio de Silvicultura, Dwi Januanto Nugroho

El Director General de Aplicación de la Ley (Gakkum) del Ministerio de Bosques, Dwi Januanto Nugroho, explicó que la madera en esta zona todavía debe cumplir con las regulaciones forestales relativas al manejo de productos forestales.

Lea también: Las pérdidas resultantes de las inundaciones repentinas en Padang Pariaman se estiman en 268,5 mil millones de IDR



«Detectamos que es de PHAT en APL. PHAT es el titular de los derechos de la tierra. En el área de tala que detectamos de PHAT en APL, el mecanismo de crecimiento natural de la madera sigue las regulaciones forestales, en este caso SIPU, Sistema de Información de Gestión de Productos Forestales», dijo Dwi en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Dwi dijo que las sospechas preliminares mostraban que la madera eran restos de tala que se habían podrido y luego fueron arrastrados por las corrientes de la inundación. Sin embargo, su partido seguirá realizando inspecciones adicionales porque la catástrofe continúa en varias zonas afectadas.

También admitió que su partido a menudo descubre el método de lavado de madera ilegal resultante de la tala ilegal a través del plan PHAT. Esto incluye las zonas de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental que actualmente están sufriendo inundaciones y deslizamientos de tierra.



Montones de basura de troncos en la playa de Air Tawar Padang después de la inundación Foto : ENTRE FOTOS/Iggoy el Fitra

Cuando se le preguntó si la madera del vídeo podría provenir de prácticas ilegales, Dwi no descartó esta posibilidad. «Los amigos todavía están comprobando, sí, pero allí haremos la señal», explicó.

Anteriormente, un vídeo que circuló ampliamente en las redes sociales mostraba esto troncos de madera arrastrados por las inundaciones en zonas que se cree que son Tapanuli del Sur y Tapanuli Central, en el norte de Sumatra.