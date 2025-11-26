El Ministerio de Silvicultura ingresa a la lista de agencias con la mayor calidad de políticas 2025

Jacarta – Esfuerzo Ministerio de Silvicultura en el fortalecimiento de la calidad de las políticas públicas finalmente dieron resultados.

Lea también: El índice de calidad de las políticas para 2025 supera el objetivo nacional, esta es la fuerza impulsora



Esta agencia logró ganar el Premio Índice de Calidad de Políticas (IKK) 2025, con el título de Superior del Instituto de Administración del Estado (LAN), convirtiéndola en una de las agencias con mayor puntaje en la evaluación. nacional Este año.

El premio fue recibido por el director del Centro de Política Estratégica, Muh. Ahdiyar Syahrony, en el momento culminante del evento de los Premios IKK en Surabaya, el martes 25 de noviembre de 2025. Se entregaron premios IKK a agencias gobierno Se considera que los gobiernos central y regional son capaces de presentar políticas de mejor calidad desde las etapas de planificación, implementación y evaluación.

Lea también: Viceministro de Justicia y Derecho dice que el nuevo derivado del Código Procesal Penal tiene 3 reglamentos y ha alcanzado el 80%



«Gracias a LAN por este reconocimiento. Este logro muestra el compromiso del Ministerio Forestal de mejorar la calidad de la planificación, implementación, evaluación y sostenibilidad de las políticas del sector forestal, incluida la transparencia y la participación pública en cada etapa», dijo Syahrony, el miércoles 26 de noviembre de 2025.

Añadió que este logro sería un estímulo para que el ministerio fortalezca las reformas en el campo de la gobernanza.

Lea también: El Ministro de Mano de Obra busca anunciar el aumento de la UMP antes del 31 de diciembre, a partir de enero de 2026



«Este premio nos motiva a seguir mejorando la gobernanza política para apoyar la reforma burocrática, Asta Cita y la visión de una Indonesia Dorada 2045», continuó.

IKK es un instrumento para evaluar la calidad de las políticas gubernamentales basándose en la eficacia, el impacto y los principios de la formulación de políticas basadas en evidencia. En 2025, hasta 548 agencias del gobierno central y regional participarán en la medición nacional del IKK.

En esta evaluación, el Ministerio de Bosques fue incluido en el grupo de agencias del 6,41% en la categoría Superior, el grupo con el puntaje más alto en el IKK de 2025. Este logro enfatiza aún más cuán estratégica es la calidad de la política en gestión Las áreas forestales cubren alrededor del 63% de la superficie terrestre de Indonesia.

Las tres políticas del Ministerio Forestal evaluadas en el IKK de 2025 incluyen la rehabilitación de bosques y tierras (preparación de DAS RURHL y RTn RHL), silvicultura social (gestión en áreas forestales especiales) y conservación de recursos naturales y ecosistemas (finalización de negocios/actividades construidas en KSA, KPA y Buru Park).

Los tres lograron consistentemente puntuaciones de categoría superiores, lo que demuestra la eficacia y sostenibilidad de las políticas en el sector forestal.

«Esto es un estímulo para que sigamos mejorando la calidad de las políticas forestales existentes», subrayó Syahrony.