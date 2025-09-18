El Ministerio de Salud señaló que 29.8 millones de residentes tomaron un control de salud gratuito, este fue la mayoría de los hallazgos de enfermedades

Yakarta, Viva – Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) señalaron que hasta septiembre de 2025, casi 30 millones de personas habían seguido el programa Cheque de salud gratis (Ramillete).

CKG es el programa del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en la construcción de un sistema de prevención justo, integral y completo en toda Indonesia.

«Este programa de cheques de salud gratuitos ha alcanzado hasta 29.8 millones de beneficiarios», dijo el Director General de Salud Primaria y la Comunidad del Ministerio de Salud, Maria Endang Sumiwi, en una conferencia de prensa en la Oficina de la Agencia de Comunicación del Gobierno, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el número total de personas que habían registrado CKG fue de 32.3 millones de personas repartidas en 10,226 Puskesmas en todo el país.

El programa CKG fue lanzado oficialmente por el presidente Prabowo el 10 de febrero de 2025 como parte de la estrategia nacional para construir un sistema de salud justo.

Además de la implementación real de PHTC, este programa también forma parte de ASTA CITA para crear una gente indonesia saludable, productiva y protegida desde una edad temprana.

Este servicio se da gratis al menos una vez al año. Este año, el gobierno apunta a 60 millones de beneficiarios y una cobertura total gradualmente para todas las personas indonesias.

CKG involucra a Puskesmas, Posyandu, escuelas, clínicas BPJS, oficinas y comunidades.

Endang explicó, de los 29.8 millones de personas que habían recibido cometas de salud gratuitas, 5.9 millones de los cuales eran estudiantes de 91,184 escuelas. A partir de los niveles de primaria a la escuela secundaria, incluido Pesantren en 38 provincias.

Endang dijo que la distribución de la comunidad de cheques de salud gratuitos incluía mujeres con un total de 17,176,524 personas y hombres hasta 12,688,214 personas. La mayoría de los participantes vinieron de Java Central, seguido de Java Oriental y West Java.

«Por supuesto, podemos entender debido a la enorme población en estas provincias. Pero, por supuesto, también queremos que otras provincias persigan de inmediato con la misma tasa», dijo.

La provincia con el número de participantes de CKG sigue siendo pequeña, dijo Endang, son las provincias de las montañas de Papua, Papúa Occidental y Papua.

Para seguir el objetivo de 60 millones de beneficiarios este año, Endang dijo que el gobierno continuará optimizando la tendencia de los solicitantes de registro y la asistencia para el período del 10 de febrero al 17 de septiembre de 2025, a saber, 603,059 registrantes y 491,597 personas todos los días, tanto en Puskemas como en la escuela.

Datos Enfermedad detectado

Programa de cheques de salud gratuitos (CKG)

Con respecto a los resultados de su examen médico, explicó Endang, para los recién nacidos encontraron cinco problemas de salud más altos.

Incluye anormalidades del conducto biliar, bebés de bajo nacimiento, cardiopatía congénita crítica, hipotiroidismo congénito y deficiencia enzimática G6PD (trastornos que hacen que el cuerpo carezca del protector enzimático de los glóbulos rojos).

Mientras tanto, en niños menores de cinco años se encuentran caries, anemia, retraso en el retraso, desnutrición y desarrollo anormal. Y para los resultados del examen de la comunidad de adultos, los cinco mejores problemas de salud son la falta de actividad física, caries dental (cavidades), obesidad central, sobrepeso y obesidad e hipertensión.

«Entonces, nuestro mensaje, primero, use este CKG. Las escuelas también son visitadas y los padres permiten que sus hijos revisen la salud gratuita», dijo Endang.