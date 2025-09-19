El Ministerio de Religión persuadió a Khalid Basalamah usando una cuota especial del Hayy

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) Revela a la persona Ministerio de Religioso (Ministerio de Religión) quien persuadió a los predicadores y propietarios de Pt Zahra Oto Mandiri Hajj Agencia de viajes o Tour Uhud, Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah para mudarse de Hajj Furoda usando Haji soñando especial.

La tarea interina para el diputado para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu dijo que el Ministerio de Religión ofrece una cuota Hajj especial Oficial de Ustaz Khalid Basalamah Con el atractivo de mejores instalaciones.

«Hay una persona del Ministerio de Religión que dijo que, ‘Ustaz, usando una cuota especial del Hajj, esto es oficial'», dijo Asep Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025, noche.



Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

Según ASEP, la persona del Ministerio de Religión dijo que Ustaz Khalid Basalamah, junto con cientos de fieles, aún podría irse a la peregrinación a través de una ruta especial del Hajj en el mismo año de partida mediante el uso de la peregrinación de Furoda, pero debe haber un dinero de aceleración.

«Bueno, dado un dinero de aceleración. Si no me equivoco, 2.400 dólares estadounidenses por cuota», dijo

Después de eso, Ustaz Khalid Basalamah recolectó el dinero solicitado y se lo entregó a la persona.

ASEP explicó que la persuasión para moverse con una cuota especial del Hajj se llevó a cabo en etapas, al aludir al papel del Comisionado de Pt Muhibbah Mulia Ibnu Mas’ud Tourism llamado Khalid Basalamah como la persona que persuadió de pasar de Hajj Furoda a Especial Hajj.

«Sí, está escalonado. El que lo pidió fue una persona del Ministerio de Religión, pero a través de viajes (Agencia de viajes Hajj, ed.)

Anteriormente, Khalid Basalamah, que también era presidente de la Asociación de la Oficina de Viajes de Hajj, nombró la principal asamblea de los viajes de Indonesia, Hajj y Umrah (Hajj Mutiara), al aparecer en el canal de YouTube Kasisolusi cargado el 13 de septiembre de 2025, reveló que había devuelto dinero relacionado con el caso de la cuota de HAJJ a la caja de la cuota HAJJ.

Khalid explicó que el reembolso se llevó a cabo porque el KPK le pidió que lo examinara como testigo del presunto caso de corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

Mientras que el dinero es un costo por peregrinos de Uhud Tour hasta 122 personas al Comisionado de PT Muhibbah Mulia Ibnu Mas’ud. En cuanto a la persona, se requiere que pague 4.500 dólares estadounidenses.

Además, Khalid dijo que 37 de los 122 peregrinos debían pagar un dinero adicional de 1,000 dólares estadounidenses. Cuando no paga, la visa de Khalid no será procesada por Ibn Mas’ud.

El Khalid afirmó que Hajj usa los servicios de Ibn Mas’ud porque se llama una visa de Hajj en particular es el funcionario del estado y obtiene un Maktab VIP que está cerca de Jamarat.

El KPK anunció que comenzó a investigar el supuesto caso de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita. En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto es contrario al Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 sobre la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj.