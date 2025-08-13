El Ministerio de Religión Lobby de la Agencia Hajj después de la República de Indonesia obtuvo 20,000 cuotas adicionales

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) dijo que la agencia de viajes del Hajj presionó al Ministerio de Religión (Ministerio de Religión) Después de que Indonesia obtenga adicional Haji soñando Un total de 20,000 del gobierno de Arabia Saudita.

«Ahora, se comunican con el Ministerio de Religión, así que», dijo la actuación y ejecución de la actuación del KPK ASEP Guntur Rahayu en el KPK Red and White Building, South Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

ASEP explicó que las agencias de viajes del Hajj no presionaron personalmente al Ministerio de Religión, sino a través de asociaciones.

Según él, la Asociación de la Agencia de Viajes del Hajj contactó y presionó al Ministerio de Religión para discutir el seguimiento de 20,000 cuotas adicionales de Hajj.

«Son, esta asociación, pensar es económico. Es decir, cómo obtener mayores beneficios», dijo.

Estas asociaciones consideran que si se distribuyen 20,000 cuotas de peregrinos adicionales de acuerdo con las disposiciones legales, solo obtienen una asignación de ocho por ciento.

«Solo obtendrán 1.600 cuotas. Bueno, el valor será menor», dijo.

Por lo tanto, el lobby de las asociaciones al Ministerio de Religión se considera como un esfuerzo para que la distribución de la cuota de Hajj adicional se pueda cambiar agregando una cuota especial de Hajj.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex Ministro de Religión (Menag) Yaqut cholil qouumas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida de estado en el caso alcanzó más de RP1 billones.

En la misma fecha, el KPK evitó que tres personas viajaran al extranjero, el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Quyumas, el ex personal especial Yaqut en nombre de Ishfah Abidal Aziz y el propietario de Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial. Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial del 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)