El Ministerio de Religión cierra el STQH nacional 2025 y Kalimantan Oriental gana el campeonato general

Kendari, VIVA – El Ministerio de Religión cerró oficialmente la implementación de la Selección del Corán y Hadith Tilawatil (STQH) Nacional XXVIII 2025 en la ciudad de Kendari, sureste de Sulawesi. La provincia de Kalimantan Oriental se coronó campeona general, seguida por la Región Especial de Yakarta en segundo lugar y Sumatra del Sur en tercer lugar.

La determinación de los ganadores fue anunciada directamente por el presidente de la junta de jueces, Muchlis M. Hanafi, en la noche de clausura en el Monumento Religioso de Kendari, el sábado (18/10/2025). Mientras tanto, el vicepresidente de la junta de jueces, Mursyidin, leyó la decisión sobre el ganador absoluto.



XXVIII Evento Nacional de Selección de Corán y Hadiz Tilawatil (STQH) 2025

«Esta decisión entra en vigor a partir de la fecha estipulada con la disposición de que la decisión del Consejo de Jueces no puede ser impugnada», dijo Muchlis.

La ceremonia de clausura fue animada y solemne. El evento Nacional STQH de 2025 es un impulso importante para fortalecer la transmisión del Corán, así como para fortalecer la hermandad interprovincial.

«Esperamos que los participantes sigan siendo una inspiración para que la gente ame el Corán y los Hadith», añadió Muchlis M. Hanafi.



Ganador de la XXVIII Selección Nacional de Corán y Hadith Tilawatil (STQH) 2025

El Director General de Orientación de la Comunidad Islámica del Ministerio de Religión, Abu Rokhmad, expresó su gran agradecimiento a todas las partes que hicieron que el 28º STQH Nacional fuera un éxito.

«La implementación del 28º STQH Nacional en el sudeste de Sulawesi fue verdaderamente extraordinaria, incluso fue calificada como la mejor por el Secretario Nacional del LPTQ», dijo Abu Rokhmad.

También invitó a la población del sudeste de Sulawesi a seguir practicando y apreciando los valores del Corán en su vida diaria. Según él, el éxito de la implementación de STQH no sólo se refleja en la emoción del evento, sino también en el espíritu y entusiasmo de la comunidad anfitriona.

Con base en el Decreto Número: 05/Kep.DH/STQHN-XXVIII/X/2025 relativo a la Determinación del Campeón General y Clasificación Provincial Nacional STQH XXVIII para 2025 en la Provincia Sureste de Sulawesi, la siguiente es la lista:

1. Kalimantan Oriental (Campeón General)

2. DK Yakarta

3. Sumatra del Sur

4. Java Oriental

5. Riau

6. Java Occidental

7. Sumatra del Norte y Kalimantan del Sur

8. Islas Riau

9. Sureste de Célebes

10. Nusa Tenggara Occidental