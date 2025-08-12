El Ministerio de registros comerciales de que las transacciones de MSME pueden exportar el semestre I-2025 para alcanzar Rp1.46 billones

Yakarta, Viva – El Ministerio de Comercio continúa comprometido con la apertura del acceso al mercado exportar lo más amplio posible para el producto Umkm. Exploración negocio Es un puente importante para que las PYME no se limiten a conocer el mercado global, sino que también pueden registrar transacciones reales con compradores extranjeros.

Leer también: El ministro Ara dijo que el desarrollador está contento de que el negocio del hogar subsidiado esté cada vez más ardiente



Director General de Desarrollo Nacional de Exportaciones Ministerio de Comercio Fajarini Pundodewi dijo que su partido registró transacciones acumulativas del programa de exploración empresarial o coincidencia de negocios Las MIPYME pueden exportar en enero-julio de 2025 para alcanzar US $ 90.04 millones o equivalente a RP1.46 billones.

«Para enero-julio de 2025, transacciones totales ‘Empresas de emparejamiento«En el programa MSME, las exportaciones pueden haber penetrado en US $ 90.04 millones», dijo Pundodewi en una declaración escrita recibida en Yakarta el martes.

Leer también: Ayuda a las MIPYMES en clase, Waskita fomenta la creación de empleo



Explicó que el valor consistía en comprar pedidos (orden de compra/Po) de US $ 55.09 millones de dólares estadounidenses y un potencial de transacción de US $ 34.95.

A lo largo de enero-julio de 2025, el Ministerio de Comercio a través de 46 representantes comerciales de Indonesia (representantes) en 33 países de socios comerciales ha facilitado 410 actividades de evaluación comercial, que fueron participadas por 773 MIPYME diferentes. La actividad consistió en 268 sesiones de curación de productos por parte de los representantes de la República de Indonesia (cabeceo) y 142 sesiones de reunión directa entre las PYME y los compradores potenciales en los países de destino de exportación.

Leer también: Superar la sequía en la regencia tuban, Sig asegura mejorar la calidad de vida de las regiones operativas





Ilustración de productos MSME. Foto : Entre fotos/Raisan Al Farisi

Mientras tanto, específicamente en julio de 2025, la transacción de evaluación comercial total llegó a US $ 2.99 millones que consistió en POS por valor de US#2,39 millones y la posible transacción de US $ 600 mil.

También ha habido 45 actividades de evaluación de negocios que consisten en 27 curaciones de productos y 18 reuniones con compradores, con cobertura de productos que incluyen pez leche, aceite de palma, huevos, dulces y alimentos dulces, cosméticos, café, decoraciones para el hogar, papel y otros alimentos y bebidas procesadas.

Según Pundodewi, el Ministerio de Comercio continuará expandiendo el alcance de las actividades de evaluación comercial con un enfoque innovador y colaborativo. Se espera que la actividad pueda llegar a más empresarios y compradores potenciales en el futuro.

«La sostenibilidad del compromiso de implementar la ‘coincidencia de negocios’ específicamente para las exportadoras también ayudó a demostrar el apoyo del Ministerio de Comercio para aumentar el papel de las mujeres en el comercio internacional», dijo Pundodewi. (Hormiga)