El Ministerio de Medio Ambiente revocará el sello turístico de Puncak la próxima semana

BogorVIVA – Buenas noticias para las empresas turísticas de la zona. CimaRegencia de Bogor. Esto se hará la próxima semana.

Miembro de la RPD de la facción del Partido Gerindra del distrito electoral de Bogor, Mulyadi, confirmó el Ministerio Ambiente Life (KLH) retirará una serie de carteles precintados en los lugares de cooperación operativa turística (KSO) que fueron cerrados por el gobierno.

Mulyadi transmitió esta seguridad tras recibir un informe sobre los resultados de su reunión con el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, el 18 de octubre de 2025.

«Gracias a Dios se ha tomado una decisión. Según la información que obtuve, según la dirección del Ministro de Medio Ambiente, los KSO que tienen permisos están obligados a realizar eventos de plantación. árbol juntos. «Después de eso, el sello será retirado», dijo Mulyadi a los periodistas el jueves 23 de octubre de 2025.

El político de Bogor Regency explicó que las actividades de plantación de árboles se llevarán a cabo en el distrito de Megamendung el martes 28 de octubre de 2025, coincidiendo con la conmemoración del Día del Compromiso de la Juventud. Eiger fue designado coordinador de implementación y estaba previsto que asistiera directamente al evento el Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq.

«La plantación de árboles está programada para el martes 28 de octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día del Compromiso de la Juventud. Las actividades comienzan a las 08.00 WIB hasta su finalización. Los lugares de plantación incluyen las áreas de Eiger (EAL), Pakis Hills, Kentring Manik, Pinus Foresta, JSI y SSBP», dijo.

Según él, esta medida es una buena noticia para la población del sur de Bogor, especialmente para los turistas y trabajadores locales afectados por el cierre. Anteriormente, Mulyadi era conocido por ser mediador en una audiencia entre el Ministro de Medio Ambiente y 13 actores de ecoturismo de KSO en la zona de Puncak.

«Como representante del pueblo de Bogor Regency, estoy muy agradecido al Ministro de Medio Ambiente y su personal que han abierto un espacio para el diálogo con los actores del ecoturismo en Puncak. Este es un paso positivo para que puedan recibir capacitación de acuerdo con las regulaciones del ministerio», dijo.