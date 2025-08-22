El Ministerio de Manpower utiliza dinero ilegal para el entretenimiento a DP House

Yakarta, Viva – KPK Establecer el viceministro Immanuel Ebenezer y otras 10 personas se convirtieron sospechar En el caso de extorsión Certificado de seguridad y salud ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower (Kemenaker).

El presidente del KPK, Setyo Budiyanto, reveló uno de los sospechosos, a saber, el coordinador del personal institucional y K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM) supuestamente recibió 69 mil millones de RP.

«En 2019-2024, IBM supuestamente recibió un flujo de RP69 mil millones a través de intermediarios», dijo Setyo en una conferencia de prensa en el edificio KPK, South Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer Gerungan (derecha)

El dinero se utilizó para comprar, entretenimiento, DP DP, depósitos en efectivo al sospechoso GAH, y HS, y otras fiestas. Irvian también usó el dinero para comprar varios automóviles hasta la participación de capital en 3 compañías afiliadas a PJK3.

«El dinero se usa para gastos, entretenimiento, DP House. Y se usa para comprar varios activos, como varias unidades de vehículos de cuatro ruedas para participar en capital en 3 (tres) compañías afiliadas a PJK3», dijo Setyo.

Los 11 sospechosos establecidos por el KPK incluyen:

1. Irvian Bobby Mahendro ASA Coordinador de la Institución y Persal K3 de 2022-2025.

2. Gerry Aditya Herwanto Putra como coordinador de la prueba y evaluación de las competencias de seguridad laboral en 2022-presente.

3. Subhan como DIT -Safety Sub -Coordinator DIT. Bina K3 Año 2020-2025.

4. Anitasari Kusumawati como sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional en 2020 presente

5. Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Manpower de la República de Indonesia en 2024-2029.

6. Fahrurozi como Director General de Binwasnaker y K3 en marzo de 2025 presente

7. Hery Sutanto como Director de Desarrollo Institucional en 2021-Februario de 2025.

8. El Carteda es un subcoordinador

9. Supriadi como coordinador

10. Temurila como Pt Kem Indonesia

11. Miki Mahfud como Pt Kem Indonesia

Viceministro de Immanuel Ebenezer lloró cuando usaba un chaleco de prisionero de KPK

Posteriormente, el KPK detuvo al sospechoso durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Ramas Rojo y Blanco Rojo y Blanco (Centro de Detención).

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados Artículo 12 Carta (e) y/o Artículo 12B de la Ley N ° 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados por la Ley No. 20 de 2001 Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.