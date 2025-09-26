El Ministerio de Manpower dijo que hay 10.7 millones de indonesios que buscan trabajo cada año

Yakarta, Viva – Ministerio de mano de obra A través del jefe del centro de mercado laboral, informó Surya Lukita Warman, había al menos 10.7 millones de indonesios que buscaban trabajo cada año.

Leer también: Prevenir despidos masivos, el DPR insta al ministro del Ministro de Finanzas de Purbaya resistente al impuesto especial de cigarrillos: ¡millones de personas trabajan en este sector!



«El número 10 millones (personas) está afuera Despido. Hay más empleados, algunos de los trabajadores renunciar Y buscando otro trabajo «, dijo Surya en Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

«Pero la base es de 10 millones (personas) cada año «Las aperturas de trabajo deben abrirse», dijo.

Leer también: Confiar en el trabajo: cada vez que hay un aumento en el impuesto especial de cigarrillos siempre nos preocupa los despidos





Miles de trabajadores de la EPI 2018 en Surabaya.

Surya dijo que el número no estaba incluido con los trabajadores que renunciaron a su lugar de trabajo, así como a los trabajadores afectados por la terminación del empleo (PHK).

Leer también: El jefe de Microsoft, el miedo a su compañía destruida por AI



«El crecimiento de los trabajadores en nuestro país es bastante grande, por lo que cada año son 3.5 millones de graduados de la educación, tanto de SMK, secundaria, 3,5 millones de personas ingresan al mercado laboral. Esto debe encontrarse por trabajo», dijo Surya.

También reconoció que la tasa de desempleo en Indonesia aún era alta, independientemente del porcentaje del 4.8 por ciento, lo que se afirmó que era la más baja desde la era de la reforma. Pero si se elabora según los números, Surya dijo que todavía hay hasta 7.2 millones de indonesios desempleados.

«Intente si se imagina, 3,5 millones (personas) ingresan al mercado laboral como una nueva fuerza laboral, (temporalmente) que están desempleados 7,2 millones (personas). Eso es en sí mismo si se acumula han sido 10 millones (personas) más. Hay 10,7 millones de personas que necesitan trabajo», dijo Surya.

Agregó que todavía hay una serie de otros desafíos del mercado laboral de Indonesia, además del crecimiento de grandes trabajadores nuevos por año y altas tasas de desempleo.

«Las competencias de desajuste, como las habilidades blandas que faltan, aunque sus calificaciones educativas son adecuadas; baja calidad de la fuerza laboral en la que los graduados de secundaria de secundaria siguen siendo altos; los desarrollos tecnológicos incluyen digitalización, IA, Industria 4.0; a los cambios en el mercado laboral del impacto económico global y la transición de la economía verde», dijo.

Por esta razón, continuó Surya, el Ministerio de Manpower continúa esforzándose por crear un mejor ecosistema del mercado laboral, con la esperanza de superar estos desafíos. Uno de ellos es alentar al empleador a cumplir con la regulación presidencial (Peres) número 57 de 2023 sobre las vacantes de trabajo de informes obligatorios (WLLP), así como la digitalización de servicios laborales a los que se puede acceder sin cargo por todos los niveles de la sociedad.

«Todos los empleadores deben informar sus vacantes de trabajo al Ministerio de Manpower, a través de un sistema de información cuyo nombre es actualmente el Cannes es una carrera. Además, hay un trabajo de superapplapación que es un sistema de información para el empleo, donde todos los servicios para empleadores y socios laborales se pueden hacer en línea», dijo.