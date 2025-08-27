El Ministerio de la Industria recuerda las obligaciones de TKDN después de que termina el incentivo de importación de BEV

Yakarta, Viva – El Ministerio de Industria (Kemenperin) reitera las obligaciones de los receptores de fabricantes automotrices de Incentivos de importaciones de vehículos de batería importados (BEV) para cumplir con las reglas del nivel de contenido nacional (Tkdn). Esta obligación es válida después del período de importación en forma de completamente construido (CBU) que finalizó el 31 de diciembre de 2025.

Leer también: El destinador de Mitsubishi se convirtió en una nueva amiga de la chica en la calle



A partir del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027, los productores que han disfrutado de impuestos de importación y PPNBM deben producir Auto eléctrico en Indonesia. La cantidad de producción debe ser equivalente a la cuota de importación de CBU que se ha recibido y ajusta las disposiciones de TKDN.

Seis productores han sido registrados después de este programa hasta el cierre de registro en marzo de 2025. Son Byd Auto Indonesia, Vifast Automobile Indonesia, Geely Motor Indonesia, la era de la industria automotriz (XPENG), los ensambladores nacionales (Aiion, Citroen, Maxus, VW) e Indomobil New Energy Indomobil (GWM).

Leer también: Hyundai prepara un auto competidor de Dolphin BYD



El Director de Industria Marítima, Equipos de Transporte y Equipos de Defensa (IMATAT) del Ministerio de Industria, Mahardi Tunggul Wicaksono, dijo que su partido alentó a la compañía a cumplir inmediatamente con los requisitos de TKDN a partir de 2026.

«En su viaje, la compañía también debe prestar atención al valor, la cantidad de valor TKDN. Del 40 por ciento debe aumentar gradualmente al 60 por ciento de la cantidad de valor TKDN», dijo, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Polda Metro descarga los hechos terribles detrás de Jam Yakarta: todos los días 3.000 nuevos vehículos ‘nacidos’



Esta regla se refiere a la Regulación Presidencial No. 79 de 2023 con respecto a las enmiendas al número de regulación presidencial 55. La regulación se dirige a los autos eléctricos TKDN para alcanzar el 40 por ciento en 2022-2026, aumentando al 60 por ciento en 2027-2029 y un 80 por ciento a partir de 2030.

Tunggul agregó que el aumento en TKDN se llevó a cabo en etapas de acuerdo con el esquema de producción. «Lo que se hizo a través de la ERC (completamente derribada) hasta 2026, y en 2027 se llevó a cabo a través de IKD (derribado incompletamente). Luego, el número 80 por ciento se logró a través de la parte por parte por parte por un esquema de fabricación parte», explicó.

De las seis empresas participantes, se estima que los planes de inversión adicionales alcanzarán RP. 15 billones con una capacidad de producción de alrededor de 305 mil unidades. Dos de ellos colaboraron con ensambladores locales, a saber, PT Geely Motor Indonesia y Pt Era Industri Automotive.

Mientras tanto, los ensambladores nacionales de PT y PT Inchcape Indomobil Energi solo ampliaron su capacidad de producción. Mientras que Pt Byd Auto Indonesia y PT Vinfast Automobile Indonesia se comprometen a construir una nueva fábrica en el país.

Admitió Tunggul, el desarrollo del ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia continúa mostrando una tendencia positiva. «En 2024, la población total de vehículos eléctricos alcanzó 207 mil unidades, un aumento del 78% desde 2023, que ascendió a 116 mil unidades», dijo.

Además, los datos muestran un cambio en las preferencias del consumidor a vehículos ecológicos. La cuota de mercado de BEV en enero -julio de 2025 ha alcanzado el 9.7%, significativamente más de solo 0.08% en 2021.