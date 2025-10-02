El Ministerio de la Industria no está de acuerdo con el discurso de los envases de cigarrillos simples: hacer cigarrillos ilegales en hongos

Yakarta, Viva – Ministerio de Industria (Kemenperina) declaró que no estaba de acuerdo con el discurso sobre la política de uniformar el envasado de cigarrillos sin identidad de marca o embalaje iniciado por el Ministerio de Salud (Ministerio de Salud).

El Director General interino de la Agro Industria del Ministerio de la Industria, dijo Putu Juli Ardika, la política tiene el potencial de eliminar las funciones de educación del consumidor e interrumpir el orden industrial que se ha regulado estrictamente a través de las regulaciones de etiquetado.

«La industria preocupante es que deben proporcionar educación a los consumidores a través del empaque existente. Bueno, no se puede hacer con el plan de empaque anteriormente», dijo Putu en una declaración escrita, citada el jueves 2 de octubre de 2025.

Putu afirmó que las regulaciones actuales, incluido el estándar nacional de Indonesia (SNI) y las obligaciones de etiquetado, son suficientes para proporcionar información transparente a los consumidores. Se requiere que cada compañía incluya materiales y otra información de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Además, Putu destacó que la política estaba en riesgo de eliminar la identidad de la marca que había sido construida por los actores de la industria a través de un largo proceso. El impacto no solo daña el ecosistema del mercado que se ha formado, sino que también tiene el potencial de fomentar una mayor circulación cigarrillos ilegales.

«Lo principal es cómo llenamos el mercado. Mientras haya un mercado, debemos llenar esta producción. Si no llenamos este mercado, definitivamente nos llenarán otros países», explicó Putu.

También recordó que la contribución de la industria del tabaco a la economía nacional fue muy significativa. Putu también explicó los logros de exportación de los productos de tabaco indonesios que saltaron bruscamente en los últimos años.

«A principios de 2020-2021, nuestras exportaciones fueron solo entre 60 y 80 millones de dólares. Y ahora se ha convertido en 1.8 mil millones de dólares. Imagine que es un aumento extraordinario», dijo.