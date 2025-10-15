El Ministerio de Juventud y Deportes celebra Kreativesia 2025 en Palembang

VIVA – el ministerio Juventud Y Deporte República de Indonesia (Ministerio de Juventud y Deportes RI) vuelve a celebrar el mayor evento de creatividad del país, Kreativesia 2025 (Semana de la Creatividad Juvenil de Indonesia), que este año tendrá lugar en PalembangSumatra del Sur, del 14 al 18 de octubre de 2025.

Lea también: Los atletas de la policía brillan en Kudus Martial Arts PON 2025 y ganan 5 medallas de oro en la rama de Taekwondo



Este evento de escala nacional es un foro de expresión, innovación y colaboración de jóvenes de todo el archipiélago. Se estima que a la actividad, en la que participan todas las provincias a través del Departamento de Juventud y Deportes de Indonesia y la comunidad juvenil del sur de Sumatra, asistirán más de 1.000 delegados, tanto participantes como funcionarios.

Desde hace mucho tiempo, el alojamiento alrededor de la sede principal, el patio de la oficina provincial del DPRD del Sur de Sumatra, estaba lleno de delegados de varias regiones. Este gran entusiasmo muestra el gran atractivo de Kreativesia como plataforma creativa para la generación más joven.

Lea también: KONI Klungkung ofrece bonificaciones a los atletas y apunta a 80 de oro en Porprov 2027



El diputado de Servicios Juveniles del Ministerio de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Yohan, enfatizó que Kreativesia no es solo un lugar para exhibir el trabajo, sino más bien un lugar para encender el espíritu de innovación y orgullo por la cultura de la nación.

«Kreativesia es una prueba de que la creatividad de la juventud indonesia no es sólo potencial, sino energía real que mueve a la nación. A través de este evento, queremos aumentar la confianza en sí mismos y el orgullo de la generación joven por la identidad cultural de Indonesia, así como abrir oportunidades para una colaboración intersectorial productiva», dijo Yohan en su declaración del miércoles (15/10/2025).

Lea también: Debut histórico, la selección nacional de pádel de Indonesia se presenta oficialmente en un evento internacional



Con el espíritu de «colaborar, no competir», Kreativesia 2025 reúne a actores creativos, comunidades, académicos, gobiernos e industrias en un gran ecosistema.

La serie de eventos es muy diversa: desde arte y cultura (música, danza, cortometrajes, diseño gráfico, moda, artesanía), tecnología, innovación digital y gastronomía creativa.

Para la categoría culinaria, el Ministerio de Juventud y Deportes presentó jueces profesionales como Nurul Annisa Safitri, finalista de la temporada 10 de MasterChef Indonesia que fue nombrado presidente del jurado. Mientras tanto, se confía en que Badia Inaya Sazrade, finalista de Mujeres en Indonesia 2025, forme parte del Jurado de Jóvenes Embajadores Creativos. Los dos no sólo evaluaron, sino que también compartieron inspiración con los participantes.

Además de las competencias, los visitantes también pueden disfrutar de mercados creativos, exhibiciones comunitarias, programas de entrevistas inspiradores, festivales gastronómicos y espectáculos musicales y culturales regionales. Todo está empaquetado de forma creativa para que no sea sólo entretenimiento, sino también un medio para potenciar la economía creativa local y nacional.