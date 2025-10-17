El Ministerio de Industria dice que una política uniforme de empaquetado de cigarrillos podría provocar cigarrillos ilegales

Jacarta – Plan del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) implementar una política uniforme embalaje de cigarrillos con el mismo color (empaquetado neutro) fue rechazada por el Ministerio de Industria (Ministerio de Industria) y sindicatos.

El Director de la Industria de Bebidas, Productos de Tabaco e Ingredientes Refrescantes del Ministerio de Industria, Merijanti Punguan Pitaria, enfatizó que su partido no estaba de acuerdo con el plan de política. Según él, un embalaje uniforme facilitará la distribución. cigarrillos ilegaleslo que supone una grave amenaza para la industria y la economía.

«En principio, de acuerdo con amigos de la industria, no estamos de acuerdo en estandarizar los envases que se determinan del mismo color. Esto se debe a que facilitará el consumo de cigarrillos ilegales. Eso es lo principal», dijo Merijanti en una declaración escrita, recibida en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Meri también destacó la falta de coordinación del Ministerio de Salud en la redacción de este reglamento. Espera que las políticas relacionadas con las grandes industrias, como la de los cigarrillos, se discutan de manera inclusiva, involucrando a los ministerios relevantes, asociaciones industriales, sindicatos, agricultores y actores empresariales.

«Porque hasta ahora nunca hemos recibido el borrador, no lo hemos recibido hasta ahora», añadió.

Por su parte, el secretario de Educación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Cigarrillos, Tabaco, Alimentos y Bebidas (FSP RTMM), Iman Setiaman, también dijo lo mismo. Reveló que los sindicatos estuvieron mínimamente involucrados en el proceso de discusión de estas regulaciones. Incluso en el foro de la audiencia pública, su partido nunca recibió un borrador del material de enmienda.

«Nuestra posición es que realmente queremos que nos inviten, queremos que nos escuchen. Porque durante años nuestras voces no han sido escuchadas por el Ministerio de Salud», afirmó Iman.

Además, Iman cree que la política de empaquetado genérico tendrá un impacto directo en la sostenibilidad de la industria del tabaco legal. Le preocupa que esta regulación aumente las oportunidades para los cigarrillos ilegales y amenace el bienestar de los trabajadores de este sector.

«El impacto en los trabajadores, especialmente en la industria tabacalera, tendrá un impacto significativo. Puede haber una reducción, una disminución de la productividad, especialmente una disminución de sus ingresos por productos básicos», explicó.

Iman también enfatizó que su partido no está en contra de las regulaciones gubernamentales, pero pidió que todas las políticas presten atención al destino de los trabajadores. Considera que la presión regulatoria que se ha regulado en el PP 28/2024 por sí sola es bastante fuerte para la industria, y si se suma a este Proyecto del Ministro de Sanidad, la amenaza Despidos No se puede evitar una escala masiva.