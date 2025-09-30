El Ministerio de Hajj dijo que Prabowo le pidió a BPIH que bajara, decidió en noviembre

Yakarta, Viva – Comisionado VIII RPD RI celebró una reunión cerrada juntos Ministerio de Hajj y Umrah El martes 30 de septiembre de 2025. En esa ocasión, el viceministro de Hajj y Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak reveló que el presidente indonesio Prabowo Subianto dio dirección para que el costo de organizar el Hajj (Bpih) puede bajar.

«Sí, en principio, está relacionado con BPIH porque de acuerdo con las órdenes del presidente esperamos estar juntos para discutir con el DPR, puede reducir BPIH porque la orden del presidente es BPIH», dijo Dahnil.

Mientras tanto, el Ministro de Hajj y Umrah, Mochamad Irfan Yusuf también reveló que BPIH es una de las discusiones con la Comisión de la Cámara de Representantes VIII. También alentó el trabajo Pantia (Panja) con respecto a BPIH.

«Por supuesto que queremos que el panja sobre bpih se forme pronto e inmediatamente establecer bpih para candidatos congregación Nuestra peregrinación «, dijo.

Irfan espera que en noviembre se pueda decidir el problema BPIH. Para que más tarde todos los preparativos relacionados con Hajj puedan funcionar pronto.

«Esperamos que tal vez noviembre se haya roto sobre el BPIH. Para que nuestros posibles peregrinos puedan pagarlo inmediatamente, entonces todos los preparativos se ejecutarán pronto», dijo Irfan.

Por otro lado, Irfan dijo que Indonesia recibió una cuota de Hajj de 221 mil en 2026. «Obtenemos la misma cuota que el año pasado, 221 mil y ahora pronto la dividiremos en las provincias», dijo.

Irfan reveló, al usar las reglas en la ley Hajj y Umrah, el período de espera de los peregrinos no sería más largo que antes.

«Al usar la cola, habrá justicia equitativa de Aceh a Papua, la cola es la misma, 26.4 años», explicó.