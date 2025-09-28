Yakarta, Viva – Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas) proponer un aumento impuesto Judi 5 por ciento en el presupuesto estatal de ingresos y gastos (Rapbn) nuevo.

El gobierno también alienta a los comerciantes de juego a pagar el impuesto sobre la renta (PPH) del 25 por ciento.

Este paso es parte de un paquete de cambio fiscal más amplio destinado a aumentar los ingresos del sector no energético para apoyar el gasto estatal.

La política se implementa en Rusia. Citando el sitio Rusia hoyDomingo 28 de septiembre de 2025, en el proyecto del año presupuestario estatal 2026-2028, el Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas) propuso un aumento en las tasas impositivas de valor agregado (IVA) al 22 por ciento desde la corriente que es solo el 20 por ciento, al tiempo que mantiene una tasa impositiva más baja del 10 por ciento para bienes socialmente importantes.

En la actualidad, los corredores de apuestas han pagado impuestos regionales de juego que dependen de la ubicación, que «no refleja la escala de facturación o resultados financieros reales» de su negocio operativo.

El nuevo sistema fiscal calculará los impuestos basados ​​en la facturación (5 por ciento) y las ganancias (ganancias netas) bajo el régimen general de impuestos de la compañía, reemplazando el modelo de costo fijo.

El negocio de juegos de azar en Rusia está estrictamente regulado y limitado a zonas especiales y concesionarios de apuestas con licencia. Fuera de la zona, generalmente solo se permiten apuestas deportivas y lotería.

El gobierno y el parlamento consideran que el RAPBN está siendo considerado antes del respaldo final a la APBN.

En los últimos años, las autoridades también han discutido la reducción de la inspección en el lugar de los operadores de juegos de azar con licencia para la supervisión preventiva.

Según las estimaciones de la industria, en 2024, la zona de juego legal produjo un ingreso fiscal de alrededor de 2.600 millones de rublos (RP520 mil millones). Las autoridades también han cerrado 195 clubes ilegales en la primera mitad de este año.