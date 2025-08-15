El Ministerio de Finanzas propone una estructura GST de 2 niveles, tarifas especiales en artículos seleccionados







El ministerio de finanzas El viernes dijo que ha propuesto una estructura de tasas GST de dos pizcas al Grupo de Ministros (GOM), junto con tarifas especiales para pocos artículos seleccionados, ya que el gobierno busca revelar reformas de GST de «próxima generación» en el año financiero actual que reducirá la carga impositiva de los artículos de uso diario, informó la agencia de noticias PTI.

El Centro ha propuesto a un panel de ministros de finanzas estatales que el régimen del impuesto sobre bienes y servicios (GST) debe tener solo dos losas donde los bienes y servicios pueden clasificarse como ‘estándar’ y ‘mérito’. Además, se pueden recaudar tarifas especiales en elementos seleccionados que se especificarán.

Actualmente, GST es una estructura fiscal de cuatro niveles de 5, 12, 18 y 28 por ciento, donde los artículos esenciales están exentos o gravados en el nivel impositivo más bajo, mientras que los artículos de demérito y lujo en la losa más alta. Además, un cese de compensación se recauda a tasas variadas en artículos de demérito y lujo como Pan Masala y Cars, informó PTI.

Con el régimen de cese de compensación llegando a su fin el 31 de marzo de 2026, el Consejo GST también tendrá que resolver un mecanismo con respecto a las tasas de impuestos que se pueden recaudar sobre bienes que actualmente atraen al cese de compensación.

Se espera que el Consejo GST, presidido por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman y que comprenda a los ministros estatales, se reúna en septiembre para discutir la propuesta de GOM sobre la racionalización de las tasas.

«El Consejo GST en su próxima reunión deliberará sobre las recomendaciones de GOM, y se harán todo lo posible para facilitar la implementación temprana para que los beneficios previstos se realicen sustancialmente dentro de la actual. año financiero«, dijo el Ministerio de Finanzas mientras revelaba su propuesta que se ha presentado a la racionalización de la tasa GOM, informó PTI.

El primer ministro Narendra Modi, en su discurso a la nación, el 79º Día de la Independencia anunció que las reformas GST de ‘Next Generation` que reducirán sustancialmente la carga impositiva y beneficiarán a las pequeñas industrias y los impuestos más bajos serán un regalo de Diwali para los ciudadanos.

Poco después del anuncio, el Ministerio de Finanzas dijo que el Centro ha compartido su propuesta sobre GST al GOM que se basa en tres pilares: reformas estructurales, racionalización de tasas y facilidad de vida.

La propuesta del centro incluye la reducción de impuestos sobre los artículos del hombre comunes y los bienes aspiracionales, y una reducción en las losas GST avanzando hacia un impuesto simple con dos losas y tarifas especiales en pocos artículos seleccionados. Esto aumentaría el consumo y mejoraría la asequibilidad, informó PTI.

El Reformas GST También buscará reducir las disputas relacionadas con la clasificación, corregir las estructuras de impuestos invertidas en sectores específicos, garantizar una mayor estabilidad de la tasa y mejorar aún más la facilidad de hacer negocios. Estas medidas fortalecerían los sectores económicos clave, estimularían la actividad económica y permitirían la expansión sectorial.

Las reformas estructurales garantizarían la estabilidad y la previsibilidad al proporcionar «claridad a largo plazo sobre las tasas y la dirección de las políticas para desarrollar la confianza de la industria y apoyar una mejor planificación comercial», informó PTI.

En el lado de la ‘facilidad de vida’, la propuesta del Ministerio de Finanzas incluye el registro GST sin interrupciones e impulsadas por la tecnología, especialmente para pequeñas empresas y nuevas empresas. También sugirió la implementación de las devoluciones de GST preladas y el procesamiento más rápido y automatizado de los reembolsos para los exportadores y aquellos con estructura de impuestos invertidos.

El ministerio dijo que el final de la compensación ha creado espacio fiscal, proporcionando una mayor flexibilidad para racionalizar y alinear las tasas impositivas dentro del marco GST para la sostenibilidad a largo plazo.

El ministerio dijo en el verdadero espíritu del federalismo cooperativo, el Centro permanece comprometido a trabajar estrechamente con los estados.

«Construirá un consenso de base amplia con los estados en las próximas semanas para implementar la próxima generación de reformas», dijo el Ministerio de Finanzas, informó PTI.

El gobierno reafirma su compromiso de evolucionar el GST en un sistema fiscal simple, estable y transparente, uno que apoya el crecimiento inclusivo, fortalece la economía formal y mejora la facilidad de hacer negocios (EODB) en todo el país.

Bihar El viceministro Principal Samrat Chaudhary es el convocador del panel estatal de siete miembros o grupo de ministros (GOM) sobre la racionalización de la tasa de GST. El panel ha tenido la tarea de sugerir la racionalización de la tasa y la corrección de la estructura de servicio invertido con el objetivo de simplificar la estructura de tasas, revisar la lista de exención GST y mejorar los ingresos, informó PTI.

El GOM se creó originalmente en septiembre de 2021, bajo el entonces ministro principal de Karnataka, Basavaraj Bommai. Según su presidencia, el panel había presentado un informe provisional al Consejo GST en junio de 2022, proponiendo cambios en las tasas impositivas para algunos bienes y servicios para racionalizar el impuesto.

(Con entradas de PTI)





